Невозможное возможно. Российские туроператоры хотят узнать у правительства сроки ограничений из-за коронавируса

«Мы просим вас в сотрудничестве с Роспотребнадзором рассмотреть ситуацию на предмет оценки продолжительности вводимых мер и в кратчайшие сроки принять решения, позволяющие определить точные сроки действия рекомендации Ростуризма от 27 февраля. Это позволит ограничить обращения к туроператорам граждан на аннуляцию туров с вылетом в более поздние даты», — говорится в письме АТОР.

Это заведомо трудновыполнимое пожелание содержится в их открытом письме, адресованном высшему органу исполнительной власти в стране, которое Ассоциация туроператоров России (АТОР) публикует на своём сайте.

Российские туроператоры хотят услышать от федерального правительства уточнённые сроки действия рекомендаций Ростуризма по ограничениям на продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран.

Туроператоры добавили, что «формулировка «до нормализации эпидемиологической обстановки» не позволяет однозначно определить временные границы действия рекомендаций, а отсутствие сроков приостановки продаж при использовании формулировки «до нормализации обстановки» безальтернативно устанавливает стопроцентные возвраты туристам и уже привело к массовым отказам туристов от туров, даже от тех, которые запланированы на дальние даты — вплоть до осени текущего года.



По мнению туроператоров, «для определения разумного срока продолжительности действия рекомендаций можно использовать, например, сроки карантина, введенного указом правительства Итальянской Республики от 23.02.2020 — до 9 марта 2020 года».



В случае, если ситуация в Итальянской Республике или других странах, поименованных в рекомендациях, не нормализуется, срок действия рекомендаций может быть продлен.



Туроператоры подчеркнули, что «понесенные убытки от очень большого количества аннуляций, полученных в результате бессрочных рекомендаций федерального органа власти, могут крайне негативно сказаться на туроператорских компаниях, отправляющих туристов в Европу».

