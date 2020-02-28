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28.02.2020 16:52
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В Мексике официально подтверждено первое в стране заболевание новым коронавирусом

Замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гателл официально объявил о подтверждённом первом случае заражения новым коронавирусом COVID-19 в стране, сообщает издание Universal 28 февраля.

Как заявил чиновник, вирус был диагностирован у 35-летнего мужчины, который с 14 по 22 февраля находился в Северной Италии, сейчас он находится в изоляции в одной из больниц и его состояние стабильно. Медики проверяют наличие нового коронавируса у ещё одного — 41-летнего больного, находящегося в Мексике.

Вирус уже дал о себе знать почти в 40 странах, включая Южную Корею, Италию, Австрию, Иран, Японию и Австралию. Вирус проник на все континенты, за исключением Антарктиды.

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