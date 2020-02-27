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27.02.2020 16:58
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Коронавирус закрыл для россиян Иран. Исключение сделали для двух авиакомпаний

Все рейсы из России в Исламскую Республику Иран будут закрыты с 28 февраля из-за распространившегося там коронавируса. Двум авиакомпаниям оставили лазейку через Москву.

«Запрет не распространяется на авиакомпании «Аэрофлот» и Mahan air. Из Москвы в Иран и обратно они будут летать строго через терминал F международного аэропорта «Шереметьево», — сообщает 27 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на распоряжение Минтранса.

Из Санкт-Петербурга в Тегеран можно было улететь рейсами, среди прочего, авиакомпаний Buta Air, Azerbaijan Airlines, Turkish Airlines, а также «Аэрофлотом».

Ранее из-за 2019-nCoV было закрыто авиасообщение с Южной Кореей и Китаем.

Иран считается одной из самых пострадавших от коронавируса стран. В исламской республике выявили уже 139 заболевших. Из-за распространения 2019-nCoV Россия перестала выдавать иранцам визы, а Ростуризм рекомендовал россиянам отказаться от поездок в эту страну. Именно иранец завез болезнь в Эстонию. Мужчина прибыл туда на автобусе Lux Express. Транспортное средство успело сегодня уже доехать до Петербурга и забрать пассажиров из России. Теперь его ждет дезинфекция.

Справка:

По последним данным, число заразившихся в мире за сутки впервые превысило цифры в Китае. В Поднебесной выявлено 433 новых случая, а в других странах — более 600. По состоянию на утро 27 февраля распространение коронавирусной инфекции COVID-19 затронуло 48 стран мира. В Европе очагом распространения стала Италия, где заболели около 400 человек, умерли 12. Всего заражённых в мире — более 82 000 человек, более 2800 скончались, выздоровели 32 800.

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