Коронавирус закрыл для россиян Иран. Исключение сделали для двух авиакомпаний
Все рейсы из России в Исламскую Республику Иран будут закрыты с 28 февраля из-за распространившегося там коронавируса. Двум авиакомпаниям оставили лазейку через Москву.
«Запрет не распространяется на авиакомпании «Аэрофлот» и Mahan air. Из Москвы в Иран и обратно они будут летать строго через терминал F международного аэропорта «Шереметьево», — сообщает 27 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на распоряжение Минтранса.
Из Санкт-Петербурга в Тегеран можно было улететь рейсами, среди прочего, авиакомпаний Buta Air, Azerbaijan Airlines, Turkish Airlines, а также «Аэрофлотом».
Ранее из-за 2019-nCoV было закрыто авиасообщение с Южной Кореей и Китаем.
Иран считается одной из самых пострадавших от коронавируса стран. В исламской республике выявили уже 139 заболевших. Из-за распространения 2019-nCoV Россия перестала выдавать иранцам визы, а Ростуризм рекомендовал россиянам отказаться от поездок в эту страну. Именно иранец завез болезнь в Эстонию. Мужчина прибыл туда на автобусе Lux Express. Транспортное средство успело сегодня уже доехать до Петербурга и забрать пассажиров из России. Теперь его ждет дезинфекция.
Справка:
По последним данным, число заразившихся в мире за сутки впервые превысило цифры в Китае. В Поднебесной выявлено 433 новых случая, а в других странах — более 600. По состоянию на утро 27 февраля распространение коронавирусной инфекции COVID-19 затронуло 48 стран мира. В Европе очагом распространения стала Италия, где заболели около 400 человек, умерли 12. Всего заражённых в мире — более 82 000 человек, более 2800 скончались, выздоровели 32 800.