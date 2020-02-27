Коронавирус закрыл для россиян Иран. Исключение сделали для двух авиакомпаний

Все рейсы из России в Исламскую Республику Иран будут закрыты с 28 февраля из-за распространившегося там коронавируса. Двум авиакомпаниям оставили лазейку через Москву.



«Запрет не распространяется на авиакомпании «Аэрофлот» и Mahan air. Из Москвы в Иран и обратно они будут летать строго через терминал F международного аэропорта «Шереметьево», — сообщает 27 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на распоряжение Минтранса.

Из Санкт-Петербурга в Тегеран можно было улететь рейсами, среди прочего, авиакомпаний Buta Air, Azerbaijan Airlines, Turkish Airlines, а также «Аэрофлотом».