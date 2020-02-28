Россиянин привез коронавирус из Ирана в Азербайджан. Это первый случай заражения в стране

Гражданин России госпитализирован с диагнозом коронавирус COVID-19 в Азербайджане. Он приехал туда из охваченного эпидемией Ирана.



Как сообщает 28 февраля «Интерфакс», россиянина поместили в инфекционный блок специального режима. Мужчина находится в стабильном состоянии. Специалисты ищут всех, с кем он контактировал.

Ранее сообщалось о семи пациентах с подозрением на коронавирус, которых госпитализировали в Азербайджане. Пятеро из них иранцы, еще двое местные. Заболевший россиянин — первый такой больной в стране.