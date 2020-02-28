Больше 22 млрд долларов составит ущерб туристической отрасли мира от коронавируса

Глава Всемирного совета по туризму и путешествиям озвучил сумму, в которую туротрасти обойдется эпидемия COVID-19. Пока она составляет минимум 22 млрд долларов. Но может вырасти и в два, и в три раза. Об этом пишет 28 февраля «Коммерсант».



По данным издания, в первую очередь пострадают страны, наиболее зависимые от китайского туризма, в том числе Гонконг и Макао, Таиланд, Камбоджа и Филиппины.



По данным экспертов, сокращение числа китайских туристов за год сократится на 7%. Однако, если эпидемия коронавируса продлится дольше, чем вспышка атипичной пневмонии (началась в ноябре 2002 года и была взята под контроль в июле 2003 года), то ущерб вырастет и 49 млрд, или даже до 73 млрд.

