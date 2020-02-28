«Она была лучшая!» Дмитрий Маликов пообещал жениться на фанатке из Петербурга
Певец Дмитрий Маликов после своего концерта в Петербурге опубликовал видео, на котором фанатка энергично танцует под песню «Кто тебе сказал». Пост появился в твиттере артиста 28 февраля.
Вчера в Питере. Она была лучшая! Женюсь ! pic.twitter.com/xE5jdRPhak— Дмитрий Маликов (@DmitryMalikov) February 28, 2020
Накануне обладатель самых шелковистых волос на российской сцене (по версии известного производителя шампуня) выступил в БКЗ «Октябрьский». Судя по многочисленным сторис и постам в Instagram, в зале было жарко. Танцевали все — и мужчины и женщины, но Дмитрий выделил из всех одну-единственную петербурженку.
«Вчера в Питере. Она была лучшая! Женюсь!» — смело заявил артист, приложив видео.
Подписчики Маликова посоветовали ему быть аккуратнее с обещаниями. Некоторые в шутку пообещали помочь с организацией свадьбы, но на всякий случай поинтересовались, не против ли жена и дети.