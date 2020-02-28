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28.02.2020 10:41
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Цыплят по осени считают. Талисманом переписи населения стала Цыпа

Жюри рассмотрело 900 вариантов маскота предстоящей в 2020 году переписи.

«Победитель конкурса должен быть один, и им стала птичка «Цыпа ВиПиН», автором которой является архитектор, иллюстратор из Самары», — огласило 28 февраля свой вердикт жюри.

Фото: ВПН-2020

Среди номинантов были также заботливые аисты, мудрые филины и зовущие в неведомую даль жар-птицы. Члены жюри отметили, что самыми популярными претендентами были именно пернатые, так как это «символ легкости, скорости и устремленности в будущее».

Напомним, что всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года, однако для отдалённых и труднодоступных территорий мероприятие продлят с 1 апреля по 20 декабря 2020 года. Последний раз перепись проходила в 2010 году.

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Комментарии (2)

Snaky
На яйценоскость проверять будут? :)
Ser_N0771
Цыпа говорите...
— А вы были ребёночком… И такая маленькая-маленькая… Розовенькая-розовенькая… Пухленькая-пухленькая, как поросеночек… И вот этот поросеночек рос, рос и выросла такая большая…
— Что выросло?!
— Ну, что выросло, то выросло, теперь уж не вернёшь… (с)
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