«Победитель конкурса должен быть один, и им стала птичка «Цыпа ВиПиН», автором которой является архитектор, иллюстратор из Самары», — огласило 28 февраля свой вердикт жюри.

Среди номинантов были также заботливые аисты, мудрые филины и зовущие в неведомую даль жар-птицы. Члены жюри отметили, что самыми популярными претендентами были именно пернатые, так как это «символ легкости, скорости и устремленности в будущее».



Напомним, что всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года, однако для отдалённых и труднодоступных территорий мероприятие продлят с 1 апреля по 20 декабря 2020 года. Последний раз перепись проходила в 2010 году.

