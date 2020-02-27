Чиновник Смольного заявил об угрозах от сторонников Навального из-за марша Немцова
Представитель комитета по законности Андрей Воробьев заявил, что ему поступали угрозы от сторонников оппозиционера Алексея Навального. Об этом чиновник рассказал 27 февраля в ходе заседания по делу об отказе Смольного согласовать марш Немцова. Иск о признании действий чиновников Петербурга незаконными подал один из инициаторов марша, Павел Чупрунов, который ведет трансляцию из суда.
Горсуд рассматривает апелляцию на отказ Смольного согласовать мероприятие. В ходе заседания истец заявил ходатайство о проведении фото- и видеосъемки, но против удовлетворения высказался начальник юридического отдела комитета Андрей Воробьев. Он заявил, что видео с заседания в первой инстанции Чупрунов распространил в Интернете, после чего чиновник начал получать угрозы физической расправы.
«После этого мне стали от его подельников, сторонников Навального поступать угрозы уже сегодня...Я после суда заявлю в полицию», — сказал Воробьев.
Ранее депутат Борис Вишневский сообщил, что власти все же согласовали мероприятие, однако участники пройдут коротким маршрутом — от станции метро «Горьковская» до Троицкой площади. Марш состоится 29 февраля. До этого чиновники дважды не согласовали акцию, сославшись на ремонтные работы и отсутствие в Конституции аббревиатуры «РФ».
Справка:
Политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на мосту в центре Москвы. Исполнителем признан Заур Дадаев, которого осудили на 20 лет. Соучастники преступления получили сроки от 11 до 19 лет. Организатором убийства считается замкомандира батальона «Север» внутренних войск МВД Руслан Мухудинов. В настоящее время он находится в розыске. Заказчик преступления не установлен.