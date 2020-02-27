Чиновник Смольного заявил об угрозах от сторонников Навального из-за марша Немцова

Представитель комитета по законности Андрей Воробьев заявил, что ему поступали угрозы от сторонников оппозиционера Алексея Навального. Об этом чиновник рассказал 27 февраля в ходе заседания по делу об отказе Смольного согласовать марш Немцова. Иск о признании действий чиновников Петербурга незаконными подал один из инициаторов марша, Павел Чупрунов, который ведет трансляцию из суда.

Горсуд рассматривает апелляцию на отказ Смольного согласовать мероприятие. В ходе заседания истец заявил ходатайство о проведении фото- и видеосъемки, но против удовлетворения высказался начальник юридического отдела комитета Андрей Воробьев. Он заявил, что видео с заседания в первой инстанции Чупрунов распространил в Интернете, после чего чиновник начал получать угрозы физической расправы.