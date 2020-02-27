Спортсменка с инвалидностью из Петербурга завоевала серебро на ЧР по пауэрлифтингу среди здоровых атлетов

Турнир по классическому жиму штанги лежа прошёл в Москве. В нём приняли участие спортсмены со всей страны в различных весовых категориях. Как рассказали в Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ», участие в соревнованиях приняла единственная из Петербурга и с инвалидностью паралимпийская спортсменка Марина Бекетова, многократная рекордсменка и победительница престижных турниров.

По результатам турнира Марина Бекетова завоевала серебро в весовой категории до 52 кг, отжав 90 кг.



«Чемпионат России среди спортсменов без физических ограничений в Москве — это ещё один шанс доказать, что всё возможно. Выступление показало над чем надо еще работать. Бывает, выступаешь и понимаешь, что надо себе дать отдохнуть, всё переоценить для дальнейшей работы, что важно для спортивной жизни. Конкуренция была небольшая, но всё- таки пришлось «порубиться» на помосте с достойным соперником из города Саров (Елена Забелина. — Прим. ред.). Дальнейшие планы — восстановиться и начать с новыми силами и мыслями тренироваться к будущим соревнованиям. Спасибо огромное тренеру за предоставленную возможность выступать на таких турнирах, за труд, вложенный в меня, за поддержку», — сказала спортсменка.



Марина уже второй раз становится призёром чемпионата России среди атлетов без физических ограничений. В 2028 году она завоевала золотую медаль с результатом 95 кг.

