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27.02.2020 12:23
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Полицейские в Иркутске пытались разбудить пьяного пассажира такси электрошокером. Он умер

Следственный комитет в Иркутске предъявил обвинения двум уже бывшим полицейским. Молодые люди пытались использовать электрошокер вместо будильника, но эффект получился обратным. Как сообщает 27 февраля СК, уголовное дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий, обоих фигурантов отправили в изолятор. 

По версии следствия, перестарались они ночью 15 февраля, когда помогали таксисту разбудить пьяного пассажира. Как пишет в Facebook мама погибшего, ее сын возвращался из ночного клуба, водитель довез его до дома, но пассажир крепко спал. На призыв о помощи откликнулись два сотрудника ППС, Александр Анхеев и Аркадий Любимов. Молодого человека «будили» электрошокером, его сердце разряда не выдержало. Меру пресечения им избрали 22 февраля, следует из картотеки суда.

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