Шесть машин столкнулись на Краснопутиловской, погрузку пострадавшего в скорую демонстрирует видео
Движение по Краснопутиловской улице, и без того загруженной транспортом, вечером 26 февраля осложнило массовое ДТП. Это второе ДТП с шестью участниками за день.
«Газель» собрала пять машин на Краснопутиловской перед пересечением с Кубинской, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Точные обстоятельства выясняются. По крайней мере один человек получил травмы. На видео снят момент погрузки пострадавшего на носилках в карету Скорой помощи.
Ещё один «паровозик» из шести машин собрался в первой половине дня на Поклонной горе, на проспекте Энгельса.