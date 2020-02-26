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Происшествия

26.02.2020 18:56
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Шесть машин столкнулись на Краснопутиловской, погрузку пострадавшего в скорую демонстрирует видео

Движение по Краснопутиловской улице, и без того загруженной транспортом, вечером 26 февраля осложнило массовое ДТП. Это второе ДТП с шестью участниками за день.

«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Кадр из видео vk.com/spb_today
Кадр из видео vk.com/spb_today

«Газель» собрала пять машин на Краснопутиловской перед пересечением с Кубинской, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Точные обстоятельства выясняются. По крайней мере один человек получил травмы. На видео снят момент погрузки пострадавшего на носилках в карету Скорой помощи.

Ещё один «паровозик» из шести машин собрался в первой половине дня на Поклонной горе, на проспекте Энгельса. 

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