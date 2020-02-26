«Паровозик» из шести машин собрался на Поклонной горе. Не обошлось без такси
Два ДТП собрали пробку на Поклонной горе в Выборгском районе Петербурга, самой высокой точке на севере города. Одно — массовое, во втором сообразили на двоих.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», днем 26 февраля на проспекте Энгельса, недалеко от пересечения с Поклонногорской улицей, проспектом Тореза и Северным проспектом, собрался «паровозик» из шести легковых автомобилей. Замыкающим стало такси Uber.
А метров за 200 до этого произошла еще одна авария, добавляет участница группы Лилия. Там притерлись легковушка и микроавтобус.
В результате проезд по проспекту Энгельса на Поклонной горе оказался затруднен. Отметим, что в этом месте затор собирается регулярно: сложное пересечение с проспектом Тореза с одной стороны и Поклонногорской улицей с другой, да к тому же на непривычном петербуржцам спуске-подъеме.