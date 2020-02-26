«Паровозик» из шести машин собрался на Поклонной горе. Не обошлось без такси

Два ДТП собрали пробку на Поклонной горе в Выборгском районе Петербурга, самой высокой точке на севере города. Одно — массовое, во втором сообразили на двоих.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», днем 26 февраля на проспекте Энгельса, недалеко от пересечения с Поклонногорской улицей, проспектом Тореза и Северным проспектом, собрался «паровозик» из шести легковых автомобилей. Замыкающим стало такси Uber.