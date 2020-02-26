Попугай ара из петербургского зоомагазина, на крыльях которого заметили проплешины, выглядит здоровым. Так оценил состояние птицы орнитолог Павел Глазков 26 февраля.



Перья у попугаев могут выпадать по нескольким причинам, среди которых несбалансированное питание, недостаток света, а также линька. Специалист отметил, что ара «в хорошем состоянии» и, вероятно, на его оперение повлияли несколько факторов. «Кроме крыльев, у него на штанах подсыпается перо», — добавил Глазков.

Петербурженка Ирина попросила полицию проверить условия содержания попугая за 150 тысяч рублей в зоомагазине «Ле'Муррр» на Лахтинском проспекте. По словам горожанки, птица выглядит депрессивной, ей тесно в клетке.