«Несбалансированное питание, недостаток света»: орнитолог оценил депрессивного попугая за 150 тысяч из петербургского зоомагазина
Попугай ара из петербургского зоомагазина, на крыльях которого заметили проплешины, выглядит здоровым. Так оценил состояние птицы орнитолог Павел Глазков 26 февраля.
Перья у попугаев могут выпадать по нескольким причинам, среди которых несбалансированное питание, недостаток света, а также линька. Специалист отметил, что ара «в хорошем состоянии» и, вероятно, на его оперение повлияли несколько факторов. «Кроме крыльев, у него на штанах подсыпается перо», — добавил Глазков.
Петербурженка Ирина попросила полицию проверить условия содержания попугая за 150 тысяч рублей в зоомагазине «Ле'Муррр» на Лахтинском проспекте. По словам горожанки, птица выглядит депрессивной, ей тесно в клетке.