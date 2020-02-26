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Общество

26.02.2020 16:23
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«Несбалансированное питание, недостаток света»: орнитолог оценил депрессивного попугая за 150 тысяч из петербургского зоомагазина

Попугай ара из петербургского зоомагазина, на крыльях которого заметили проплешины, выглядит здоровым. Так оценил состояние птицы орнитолог Павел Глазков 26 февраля.

Перья у попугаев могут выпадать по нескольким причинам, среди которых несбалансированное питание, недостаток света, а также линька. Специалист отметил, что ара «в хорошем состоянии» и, вероятно, на его оперение повлияли несколько факторов. «Кроме крыльев, у него на штанах подсыпается перо», — добавил Глазков.

Петербурженка Ирина попросила полицию проверить условия содержания попугая за 150 тысяч рублей в зоомагазине «Ле'Муррр» на Лахтинском проспекте. По словам горожанки, птица выглядит депрессивной, ей тесно в клетке.

Фото: Читательница Ирина

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Комментарии (2)

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Птица выглядит вполне здоровой. Определять "депрессивность" - для этого, видимо, надо быть специалистом в области попугайской физиогномики. Но вот держать таких крупных и капризных в плане содержания птиц в качестве домашних питомцев - наверное, идея не лучше, чем заводить дома крокодила или жирафа.
Девушка просто молодец, что обратила внимание на попугая! Такие крупные птицы просто не должны продаваться. Это издевательство держать такого крупного попугая в такой клетке. Это социальные животные, которые живут всю жизнь в паре. Я видела Ару в дикой природе в Латинской Америке, это невероятные птицы, как можно быть настолько бессердечным, чтобы продавать эту птицу в зоомагазине ещё и держать в крохотной клетке. Ирина ещё раз спасибо вам, у вас доброе сердце.
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