Пленник с проплешинами за 150 тысяч. Петербурженка попросила полицию проверить зоомагазин с депрессивным попугаем

Как рассказала «Фонтанке» петербурженка Ирина 26 февраля, накануне она заглянула в зоомагазин «Ле'Муррр» на Лахтинском проспекте. Её взгляд быстро пробежался по клеткам с хомяками и остановился на страдающем попугае ара. Птица, по словам горожанки, заточена в тесную клетку и не может расправить крылья.

Экзотическая птица стала заложником покупательского интереса в Петербурге. Красочный товар стоимостью более сотни тысяч рублей якобы начал терять перья прямо в витрине, после чего в зоомагазин пригласили полицию.

«Смотрю, у него даже перьев не хватает, то есть он их выщипывает. Видимо, птица нервничает и выдирает себе перья. Крыло он поднял, и там видны кожа и кости, то есть тоже перьев нет», — рассказала Ирина.

Ара входят в топ самых больших попугаев. Длина их туловища может достигать 95 сантиметров. За экзотическую птицу просят 150 тысяч рублей. Петербурженка обратилась в полицию с просьбой проверить условия её содержания.

В «Ле'Муррре» «Фонтанке» заявили, что «вольер достаточно просторный», облысения у попугая не наблюдается. «В смысле плохо содержится? Птица содержится по всем условиям», — добавила сотрудница магазина.

Корреспондент попросил выслать фото, чтобы убедиться в порядочных условиях содержания, но на момент публикации снимок так и не поступил в редакцию.