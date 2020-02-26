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Общество

26.02.2020 14:28
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Пленник с проплешинами за 150 тысяч. Петербурженка попросила полицию проверить зоомагазин с депрессивным попугаем

Экзотическая птица стала заложником покупательского интереса в Петербурге. Красочный товар стоимостью более сотни тысяч рублей якобы начал терять перья прямо в витрине, после чего в зоомагазин пригласили полицию.

Как рассказала «Фонтанке» петербурженка Ирина 26 февраля, накануне она заглянула в зоомагазин «Ле'Муррр» на Лахтинском проспекте. Её взгляд быстро пробежался по клеткам с хомяками и остановился на страдающем попугае ара. Птица, по словам горожанки, заточена в тесную клетку и не может расправить крылья.

«Смотрю, у него даже перьев не хватает, то есть он их выщипывает. Видимо, птица нервничает и выдирает себе перья. Крыло он поднял, и там видны кожа и кости, то есть тоже перьев нет», — рассказала Ирина.

Ара входят в топ самых больших попугаев. Длина их туловища может достигать 95 сантиметров. За экзотическую птицу просят 150 тысяч рублей. Петербурженка обратилась в полицию с просьбой проверить условия её содержания.

В «Ле'Муррре» «Фонтанке» заявили, что «вольер достаточно просторный», облысения у попугая не наблюдается. «В смысле плохо содержится? Птица содержится по всем условиям», — добавила сотрудница магазина.

Корреспондент попросил выслать фото, чтобы убедиться в порядочных условиях содержания, но на момент публикации снимок так и не поступил в редакцию.

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Комментарии (3)

SERGEY111
Требую чтобы полиция проверила паркующиеся автомобили во дворе дома по улице Комсомола 35 т к в холодное время местные коты сразу после парковки заскакивают на крышку моторного отсека и пытаются погреться , но судя по облезлым попкам они получают ожоги и выгорает шерсть . Перекрытая по периметру территория с выставлением блокпостов сотрудниками ОМОНа и Росгвардии будет очень кстати .
Snaky
Дама, походу, добирает те самые 80 кило.. :)))
"Женщине биологически надо 80 кг волосатого существа рядом. В зависимости от её красивости и сговорчивости, это будет либо мужик, либо 10-15 котов."
Мария Воротынцева
Просьба проверить условия содержания крокодила у кафе в ТЦ "СТАРАЯ ДЕРЕВНЯ" по адресу: Торфяная дор., 2 корпус 1,
Рептилия лежит в слишком маленьком вольере!
А так же ужасная картина по адресу пр. Испытателей, 30, "МИЛЛЕР". Там в аквариуме в коридоре содержатся огромного размеры рыбы в маленьком аквариуме! Рыбы даже не двигаются - не могут - нет места!
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