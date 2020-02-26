Экс-директора «Метростроя» Николая Александрова снова обыскали и доставили на Литейный. Схема — старая, уголовное дело — новое

По информации «Фонтанки», в квартиру к бывшему генеральному директору ОАО «Метрострой» Николаю Александрову 26 февраля нагрянули оперативники Федеральной службы безопасности. После обыска квартиры на Песочной набережной бизнесмена увезли в здание на Литейном.



В дом к Александрову чекистов привело уголовное дело, возбужденное 14 февраля 2020 года по факту хищения 155 млн рублей. По версии спецслужбы, случившееся можно классифицировать по 4-й части статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». По данным нашего издания, в материалах дела упоминается сотрудничество между структурами «Метростроя» и компанией «ОПТ-Юнион», а также фиктивный договор поставки кабельной продукции, заключенный в рамках строительства станций Фрунзенского радиуса. Подробнее о контексте произошедшего читайте в материале «Фонтанки».

