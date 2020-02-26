Экс-директора «Метростроя» Николая Александрова снова обыскали и доставили на Литейный. Схема — старая, уголовное дело — новое
По информации «Фонтанки», в квартиру к бывшему генеральному директору ОАО «Метрострой» Николаю Александрову 26 февраля нагрянули оперативники Федеральной службы безопасности. После обыска квартиры на Песочной набережной бизнесмена увезли в здание на Литейном.
В дом к Александрову чекистов привело уголовное дело, возбужденное 14 февраля 2020 года по факту хищения 155 млн рублей. По версии спецслужбы, случившееся можно классифицировать по 4-й части статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». По данным нашего издания, в материалах дела упоминается сотрудничество между структурами «Метростроя» и компанией «ОПТ-Юнион», а также фиктивный договор поставки кабельной продукции, заключенный в рамках строительства станций Фрунзенского радиуса. Подробнее о контексте произошедшего читайте в материале «Фонтанки».
Напомним, что Александрова и ФСБ связывает еще одно уголовное дело по той же статье. 10 декабря 2019 года экс-директора «Метростроя» задержали вместе с Олегом Кузьменко и Анатолием Болотовым. По версии следствия, они вступили в сговор и заключили договор на поставку щебня для строительства станций фиолетовой линии метро. Стоимость контракта составила 178 млн рублей, эта сумма ушла со счета «Метростроя» на счет компании «БТР» в 2017 году. Болотов якобы перечисленную сумму обналичил и передал Александрову и Кузьменко, щебень не был поставлен. Все трое были арестованы и отправлены в СИЗО до 8 февраля. 25 января Александрову изменили меру пресечения и отправили под домашний арест. 5 февраля Кузьменко и Болотову продлили срок заключения под стражей на 2 месяца, а Александрову разрешили оставаться дома.
Вскоре после ареста совет директоров «Метростроя» назначил и. о. гендиректора бывшего главу комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергея Харлашкина, а 20 февраля Николая Александрова освободили от должности.