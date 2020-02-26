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Происшествия

26.02.2020 12:15
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Петербуржца осудили на 15 лет за поджог приятеля после двух рюмок водки

Городской суд Петербурга приговорил за убийство Владимира-Дениса Шилли. Мужчина сгорел дома после встречи с приятелем.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 26 сентября, в декабре 2018 года Шилли распивал спиртное с приятелем в квартире на Витебском проспекте. Общение не задалось, тогда горожанин три раза ударил собеседника кулаком в лицо, затем облил его керосином и поджег зажигалкой.

«Шилли вину не признал. Пояснил, что выпил всего две рюмки водки, два раза ударил С. и пошел спать, а когда проснулся, в соседней комнате уже был пожар. Рассказал, что, наоборот, когда увидел огонь, пытался потушить С. одеялом. Свидетели его оговаривают», — добавили в пресс-службе.

Суд приговорил Шилли к 15 годам исправительной колонии особого режима. Также был удовлетворён иск брата погибшего о возмещении морального ущерба на 299 тысяч рублей. В прошлом у петербуржца уже есть судимость за убийство, тогда он орудовал табуреткой.

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