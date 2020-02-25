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Происшествия

25.02.2020 15:24
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Центр Петербурга частично остался без света

Перебои с электроэнергией ощущают на себе те, что живет и работает в Центральном и Адмиралтейском районах Петербурга. Темнее всего тем, кто находится неподалеку от Сенной площади.

Массовые жалобы от читателей «Фонтанки» начали поступать в редакцию около трех часов дня 25 февраля. Без света остались торговые комплексы на Сенной площади, полностью отсутствовало электроснабжение на Гороховой, уверяют читатели. В последнем случае свет дали в 15.18. Сбоит и в начале Московского проспекта. Отключены и офисные помещения в БЦ «Северная столица» в Волынском переулке.

В компании «Россети Ленэнерго» отметили, что авария произошла на оборудовании 6 кВ, специалисты трудятся на месте.

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