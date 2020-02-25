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Финляндия

25.02.2020 12:12
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Срок рассмотрения заявления на финскую визу увеличился до двух недель

На оформление визы в Финляндии в Петербурге уйдет примерно 14 дней. Об этом сообщает финская дипмиссия в Северной столице.

При подаче документов 25 февраля готовый шенген можно будет получить 10 марта. При обращении в пятницу, 28 февраля, паспорт с пропуском в Европу выдадут 13 марта.

Как сообщалось ранее, 26 февраля Генеральное консульство Финляндии переходит на новую информационную систему, в связи с чем срок рассмотрения может быть чуть больше обычного.

В 2019 году Финляндия стала лидером среди стран Шенгенского соглашения по числу выданных россиянам виз — 790 тысяч. Из них 83% приходится на Петербург.

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