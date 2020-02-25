У трассы М-11 будет ещё один участок, на его проект потратят почти полмиллиарда

Как пишет 25 февраля «Коммерсантъ» , проект дороги планируется завершить к середине 2021 года, ГК «Автодор» объявила конкурс по выбору компании-проектировщика 3-го этапа трассы и собирается выделить 468 миллионов рублей. Сроков окончания строительства, даже примерных, пока не называют, тарифы тоже. На этом участке предусмотрены 20 путепроводов, девять мостов и четыре развязки.

Логическим завершением платной автодороги М-11 «Нева» Москва – Санкт-Петербург станет новый 62-километровый обход Твери. Ждать его ещё несколько лет.

Сейчас, если ехать по М-11 из Москвы, транспорт движется до 149-го километра, затем сворачивает на южный обход Твери (в составе бесплатной трассы М-10 «Россия») и следует по нему 26 километров (с населёнными пунктами и светофорами) до пересечения с М-11.

«Гринпис России» опасается возможного негативного влияния будущей магистрали на окружающую среду и призывает принять меры, способные уменьшить и хотя бы частично компенсировать снижение качества окружающей среды. По словам эколога Алексея Ярошенко, «от стен леса, примыкающих к трассе, неизбежно пойдут распад и усыхание древостоев, как это произошло при строительстве более близких к Москве участков».

М-11 начали пробивать в 2009 году, и первоначально строительство северного обхода Твери не предусматривалось, хотя такой проект существовал. В ноябре 2019 года был открыт последний строившийся участок, подключивший трассу к Петербургу.