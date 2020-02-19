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19.02.2020 14:01
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Путин приехал к памятнику Собчаку на Васильевском. Память первого мэра пришли почтить его родственники и соратники

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

К памятнику первому мэру города Анатолию Собчаку на Васильевском острове прибыл президент России Владимир Путин. Об этом 19 февраля сообщает корреспондент «Фонтанки».

Фото: автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

На углу Большого проспекта В.О. и 26-й линии Путина ждали вдова Собчака Людмила Нарусова, его дочь Ксения, а также бывшие коллеги по работе в мэрии Петербурга — Герман Греф, Алексей Кудрин и Дмитрий Козак. Почтить память главы города пришел и нынешний губернатор Александр Беглов.

Напомним, к приезду Путина памятник огородили бронированными стеклами, а также появился забор, ограничивающий движение в районе торжеств. 


© Фонтанка.Ру

19 февраля исполняется 20 лет со дня смерти Анатолия Собчака. Он стал первым мэром еще Ленинграда в 1991 году, оставался на посту до 1996-го. Владимир Путин работал в то время главой комитета внешних связей Смольного. Собчак скончался в Светлогорске в феврале 2000 года от острой сердечной недостаточности.

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Комментарии (44)

SNOW
"Путина ждали вдова Собчака Людмила Нарусова, его дочь Ксения" Вот Фъ и открыла наконец народу правду. Ксюша - дочь Путина!! Она, кстати, и похожа на него.
Игорь Щелконогов
Ну как же не почтить память человека , который первый научил , как обманывать и доводить до нищеты русский народ , себе во благо. Как правильно прикрывать воров , которые обворовывают государство , а доходы кладут себе в карман .
Иван Петров
Я бы на его месте этого не делал и туда не приезжал.
Все, кто постарше, помнят этого циничного карьериста и балабола Собчака. Тем более, что в Сети широко известен скан заявления Собчака о приёме в КПСС. Это заявление он написал за полгода до того, как на трибуне съезда народных депутатов СССР тряс полученным кандидатским партбилетом и вопил, что нынче он выходит из партии...
...Где найти цензурные слова, чтобы описать моральный облик "молодого коммуниста" Собчака?..
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