Путин приехал к памятнику Собчаку на Васильевском. Память первого мэра пришли почтить его родственники и соратники
К памятнику первому мэру города Анатолию Собчаку на Васильевском острове прибыл президент России Владимир Путин. Об этом 19 февраля сообщает корреспондент «Фонтанки».
На углу Большого проспекта В.О. и 26-й линии Путина ждали вдова Собчака Людмила Нарусова, его дочь Ксения, а также бывшие коллеги по работе в мэрии Петербурга — Герман Греф, Алексей Кудрин и Дмитрий Козак. Почтить память главы города пришел и нынешний губернатор Александр Беглов.
Путин и Нарусова возложили цветы к памятнику Собчаку. На церемонию также приехали дочь первого мэра Петербурга Ксения с мужем Богомоловым, а также Греф, Козак и Кудрин. pic.twitter.com/cb9iIChGWy— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 19, 2020
Напомним, к приезду Путина памятник огородили бронированными стеклами, а также появился забор, ограничивающий движение в районе торжеств.
19 февраля исполняется 20 лет со дня смерти Анатолия Собчака. Он стал первым мэром еще Ленинграда в 1991 году, оставался на посту до 1996-го. Владимир Путин работал в то время главой комитета внешних связей Смольного. Собчак скончался в Светлогорске в феврале 2000 года от острой сердечной недостаточности.