Один суд выпустил, другой тут же арестовал. Банкиры из дела водочного короля возвращаются в изолятор

Суд в Петербурге 16 декабря отправил под стражу бывшего председателя правления банка «Таврический» Сергея Сомова и его заместителя Дмитрия Гаркушу. Александр Сабадаш пока задержан и, судя по улыбке, ему всё ясно.
О решении по новой арестовать получивших днем ранее свободу банкиров сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 16 декабря.
На этот раз банкирам и бизнесмену вменили как преступление кредиты «Таврического», выданные компании Сабадаша «Космос». Речь о сумме в 359 миллионов рублей по трем займам.
Равно как и по предыдущим эпизодам, следствие считает, что фигуранты выводили деньги на фирмы-однодневки и возвращать кредиты не собирались. Они якобы выдавались в обход необходимых для этого процедур.
Защита настаивает, что все компании были реальными, деньги ушли на их хозяйственную деятельность. До тех пор, пока Сабадаш в 2014 году не оказался в СИЗО, а его бизнес в руках бывших подчиненных, проблем с выплатами по кредитам у него и банка не было.
Сабадаша тоже привезли в суд, но пока что только продлили срок задержания — его адвокаты собирают дополнительные документы.
Сабадаш, Сомов и Гаркуша за аналогичное получили приговоры в 2017 году. В
По новым эпизодам сроки давности истекают летом 2024 года. Известно, что дело по одному из них было возбуждено минувшим летом, осенью добавилось еще два.
Бизнес Сабадаша начал разваливаться и банкротиться в 2014 году, так что больше кредитов, вероятно, не было. По итогам банкротных процессов в арбитражном суде большинство активов достались «Таврическому». Банк аффилирован с компаниями Михаила Прохорова, которого Сабадаш называет своим «доброжелателем». В суде звучало, что свобода бизнесмену не светит из-за того, что он через арбитраж пытается активы вернуть.
К новому обвинению арестованный Гаркуша выразил отношение словами «цинично и нагло». Адвокаты Сомова отметили, что свидетели, на показания которых ссылается следствие, во вмененный промежуток времени в банке не работали. Сабадаш вину не признает.