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    Один суд выпустил, другой тут же арестовал. Банкиры из дела водочного короля возвращаются в изолятор

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    6 комментариев

    Суд в Петербурге 16 декабря отправил под стражу бывшего председателя правления банка «Таврический» Сергея Сомова и его заместителя Дмитрия Гаркушу. Александр Сабадаш пока задержан и, судя по улыбке, ему всё ясно.

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    О решении по новой арестовать получивших днем ранее свободу банкиров сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 16 декабря.

    На этот раз банкирам и бизнесмену вменили как преступление кредиты «Таврического», выданные компании Сабадаша «Космос». Речь о сумме в 359 миллионов рублей по трем займам.

    Равно как и по предыдущим эпизодам, следствие считает, что фигуранты выводили деньги на фирмы-однодневки и возвращать кредиты не собирались. Они якобы выдавались в обход необходимых для этого процедур.

    Защита настаивает, что все компании были реальными, деньги ушли на их хозяйственную деятельность. До тех пор, пока Сабадаш в 2014 году не оказался в СИЗО, а его бизнес в руках бывших подчиненных, проблем с выплатами по кредитам у него и банка не было.

    Сабадаша тоже привезли в суд, но пока что только продлили срок задержания — его адвокаты собирают дополнительные документы.

    Сабадаш, Сомов и Гаркуша за аналогичное получили приговоры в 2017 году. В 2021-м в день освобождения Сабадаша снова задержали, арестовали и опять судили. Приговор был оглашен накануне, 15 декабря. Судья Морозова отпустила всех троих на свободу, так как назначенный ею срок они уже отсидели. У большинства эпизодов истекли сроки давности. Сразу после того как открылась клетка, за Сабадашем и банкирами пришли сотрудники ФСБ.

    По новым эпизодам сроки давности истекают летом 2024 года. Известно, что дело по одному из них было возбуждено минувшим летом, осенью добавилось еще два.

    Бизнес Сабадаша начал разваливаться и банкротиться в 2014 году, так что больше кредитов, вероятно, не было. По итогам банкротных процессов в арбитражном суде большинство активов достались «Таврическому». Банк аффилирован с компаниями Михаила Прохорова, которого Сабадаш называет своим «доброжелателем». В суде звучало, что свобода бизнесмену не светит из-за того, что он через арбитраж пытается активы вернуть.

    К новому обвинению арестованный Гаркуша выразил отношение словами «цинично и нагло». Адвокаты Сомова отметили, что свидетели, на показания которых ссылается следствие, во вмененный промежуток времени в банке не работали. Сабадаш вину не признает.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 6

    28101417217 Дек 2023 в 10:55
    Суд который можно купить разве суд
    +1−0
    Гость17 Дек 2023 в 10:34
    Мне понравилось заглавие статьи. Как кроссворд. Читаешь несколько раз и вникаешь, что и сколько стоит. А банкиры и прочая, уже не интересны!
    😆🤣😂
    +0−0
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