Один суд выпустил, другой тут же арестовал. Банкиры из дела водочного короля возвращаются в изолятор

Суд в Петербурге 16 декабря отправил под стражу бывшего председателя правления банка «Таврический» Сергея Сомова и его заместителя Дмитрия Гаркушу. Александр Сабадаш пока задержан и, судя по улыбке, ему всё ясно.

На этот раз банкирам и бизнесмену вменили как преступление кредиты «Таврического», выданные компании Сабадаша «Космос». Речь о сумме в 359 миллионов рублей по трем займам.

Равно как и по предыдущим эпизодам, следствие считает, что фигуранты выводили деньги на фирмы-однодневки и возвращать кредиты не собирались. Они якобы выдавались в обход необходимых для этого процедур.

Защита настаивает, что все компании были реальными, деньги ушли на их хозяйственную деятельность. До тех пор, пока Сабадаш в 2014 году не оказался в СИЗО, а его бизнес в руках бывших подчиненных, проблем с выплатами по кредитам у него и банка не было.

Сабадаша тоже привезли в суд, но пока что только продлили срок задержания — его адвокаты собирают дополнительные документы.