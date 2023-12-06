Строгость против необязательности. Почему этой зимой нас не будут штрафовать за летнюю резину

Фото: Виктор Коротаев/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





С 1 декабря 2023 года в России впервые должны были начать штрафовать за езду зимой на летних шинах. Однако ГИБДД пообещала при таких нарушениях применять только нижнюю границу санкций — предупреждение. Эксперты объясняют: в этом правиле слишком много юридических сложностей, чтобы использовать его по полной.



Положение о запрете эксплуатации автомобилей на летней резине зимой появилось в постановлении правительства от 27 мая 2023 года. В силу оно вступило 1 сентября. Логическая цепочка, по которой это становится наказуемым правонарушением, такова: постановление от 27.05 изменяет «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации…». В числе изменений — приложение к этому документу «Перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация ТС». А именно на эти положения ссылается ст.12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена…». По ст 12.5 всегда полагалась «вилка»: предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей. Так было, например, при неисправной тормозной системе. При этом, проблемой был даже не сам штраф: у сотрудников ГИБДД имелась опция запретить эксплуатацию машины. Номера сейчас на дороге не снимают, но отправка машины на эвакуаторе — вполне реалистичный сценарий.



В постановлении от 27.05 в «Перечень неисправностей» вводится новелла о зимней резине. Звучит она так: «5.2 …На транспортном средстве категорий М1 и N1 не установлены зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль)....». M1 — это обычные легковые машины, N1 — это грузовички до 3,5 тонн типа «Газели».

Главная слабость этой юридической конструкции в том, что она не учитывает региональных климатических особенностей. Если в ХМАО первый снег ложится еще в сентябре-октябре, то в Сочи средняя температура декабря + 8,3°С, а снег может выпасть всего пару раз за зиму и тут же растаять. А «Основные положения..» и КоАП одни на всю страну.



Кроме того, не так-то просто в полной мере определить, какая шина — именно «зимняя», как это указывается теперь в «Перечне неисправностей…». Существует ГОСТ, который дает точное определение: «3.3 зимняя шина: Пневматическая шина, резина, рисунок протектора и конструкция которой специально рассчитаны для обеспечения повышенного сцепления с обледенелой и покрытой снегом дорогой по сравнению с обычной (дорожной) шиной». Однако, в том же ГОСТе есть и »Всесезонная шина» (Обычная (дорожная) шина с элементами рисунка и материалом протектора, позволяющими эксплуатировать ее в летний и зимний периоды). Этот вид покрышек никак не упомянут в постановлении правительства от 27 мая, а значит, теперь его, выходит, нельзя использовать в декабре-феврале.



Ну и, кроме всего прочего, чтобы на глаз определить соответствует ли рисунок протектора, состав резины и ее конструкция ГОСТу на зимнюю шину, нужно обладать довольно глубокими специальными знаниями, чего нельзя требовать от всех сотрудников ГИБДД без соответствующей подготовки. К примеру, тонкие ламели для отвода снега, которые характерны для зимних шин, могут стереться в процессе эксплуатации задолго до того, как высота протектора сократится до предельно допустимых 1,6 мм. И если специальная маркировка «со снежинкой» в значительной мере может дать подсказку инспектору, то ее отсутствие де-факто, еще не обозначает, что шина — не зимняя. Ведь в ГОСТе указано, что ее наличие необязательно: «Допускается наносить на покрышку … маркировку по усмотрению изготовителя или по требованию потребителя, в том числе, пиктограмму «снежинка» — для зимних шин».



Да, существуют и другие обозначения при маркировке зимних шин, например, «M+S» или «M&S», или «M.S». Но если уж идти до конца в таком принципиальном вопросе, каждый раз, выписывая штраф за езду на шинах не по сезону, сотрудник ГИБДД должен будет сперва провести высокотехнологичную инструментальную и химическую экспертизу покрышек, что, конечно, звучит абсурдно.

Можно предположить, что именно чтобы не ставить своих инспекторов в неловкое положение, глава ГИБДД Михаил Черников и выступил с принципиальным решением вместо штрафов — предупреждать водителей об опасности и проводить разъяснительную работу с ними.



К слову с летними ограничениями на зимние шины все гораздо проще. Новые правила запрещают не сами шины, а конкретно использование «шин с шипами противоскольжения». Определить их наличие не представляет никаких сложностей, а ездить на них в обозначенный правительством «летний период (июнь, июль, август)» — удовольствие сомнительное в любом регионе страны. Даже в Хатанге на Таймыре, в зоне многолетней мерзлоты, в эти месяцы все же, как правило, температура выше ноля.

Разговоры о том, что России по примеру, например, Финляндии, надо штрафовать за езду на шинах не по сезону, велись давно, вспоминает известный автоюрист Александр Холодов, и одним из инициаторов был, к примеру, ныне покойный экс-глава ЗАКС Петербурга Вадим Тюльпанов.

«Мы еще с ним много спорили по этому вопросу. У нас очень большая страна, и мы не можем себе позволить такие законы», — говорит Александр Холодов. В принципе, иногда КоАП устанавливает разные наказания за одинаковые нарушения, делая ссылку именно на региональные законы, как в случае с той же парковкой на газонах. Однако отдать вопрос с определением сроков, когда водители обязаны под страхом штрафа «переобуваться», на откуп местным властям, тоже не выход. Это породит массу проблем в случае, если водитель поедет через несколько регионов, например, в отпуск. Не менять же ему при въезде в каждую область резину. Ну и совсем все сложно будет, если человек будет жить в одном регионе, а на работу ездить каждый день в другой, как это часто бывает в Петербурге и Ленобласти и Москве и Московской области.



Александр Холодов согласен с тем, что водителей необходимо стимулировать соблюдать сезонность при выборе шин — это действительно вопрос безопасности. Но штрафами и даже предупреждениями тут не поможешь.

«Как правило, то, что человек не меняет резину — это не потому, что он идиот, а потому что у него денег нет, — с большой долей вероятности. Если бы это стоило 100 рублей, менял бы каждый. То есть, это проблема экономическая, — говорит эксперт. — И решать ее надо экономическими способами. Почему бы, например, не запустить госпрограмму обмена старой резины на новую с выдачей купонов на (условно говоря с 90% скидкой) покупку новой. Так можно и поддержать отечественного производителя — если включать в госпрограмму только их».



С экономикой же Александр Холодов связывает и вопрос наказания. «Сейчас самое большое наказание (если не считать возможную эвакуацию) — 500 рублей. Даже если водителя за зиму оштрафовать 10 раз (а ты еще поди поймай его 10 раз), это будет, максимум, стоимость одной покрышки, причем, совсем небольшого диаметра, — считает эксперт. — А если брать шины для внедорожников, которые продаются по 25–30 тысяч за одну штуку (а то и дороже), — с точки зрения штрафов, менять их и вовсе нет никакого смысла».



Денис Лебедев уже переобулся, «Фонтанка.ру»

