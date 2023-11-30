Лучшие за 20 лет: как в Петербурге наградили победителей конкурса «Строитель года 2.0»

Конкурс «Строитель года» появился в юбилейном для города 2003 году по инициативе ведущих застройщиков города. Их поддержали городские власти — и все 20 лет лучшие представители отрасли получали заслуженные награды.
«Строитель года» менялся вместе со строительным комплексом города: появлялись новые номинации, эксперты, критерии оценки. А несколько лет назад впервые в выборе победителей приняли участие и горожане — они голосовали на «Фонтанке». Это тоже стало традицией.
В юбилейный 20-й год проведения конкурс снова поменял свой вектор: было решено наградить лучшие проекты и компании за последние 20 лет. А в названии самого мероприятия добавились цифры «2.0». В мире IT это обозначение говорит о запуске обновленной версии, а для «Строителя года» оно символизирует перемены, которые произошли в строительном комплексе города за последние два десятилетия.
В этот день назвали 12 победителей. В шести из десяти основных номинаций их выбирали эксперты, еще в четырех — горожане в ходе народного голосования на сайте «Фонтанка.ру». Еще в двух специальных номинациях организаторы конкурса решили отметить один из крупнейших банков города и ведущий строительный вуз города.
Генеральный директор СРО А «Объединение строителей Санкт-Петербурга» Алексей Белоусов: «Мы уже в 20-й раз собираемся, чтобы наградить лучшие компании, лучшие проекты, которые создаются для нашего города. В этом году была непростая, но очень интересная задача — выбрать лучших из лучших за двадцать лет. Но если бы все эти годы мы не делали то, что должны были, не меняли бы наш город к лучшему, то сейчас нас бы здесь и не было».
Николай Линченко, вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Конкурс сразу получил высокий статус крупнейшего профессионального соревнования, которое должно было стимулировать строить не только больше, но и качественнее. Два десятилетия не прошли даром: вместе со строительными компаниями мы вкладывали душу и сердце в развитие города, в восстановление объектов культурного наследия. Важно, что теперь учитывается и мнение горожан, и что «Фонтанка» выступила площадкой для того, чтобы мы смогли понять, как жители оценивают результаты работы строителей».
Главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков: «Ваша работа — это радость для огромного количества людей, и вы на самом деле делаете их счастливыми. Тема строительства — один из приоритетов для нас, и она всегда находится в топе внимания нашей аудитории. В голосовании приняло участие 23 тысячи человек — это отличный результат».
Начальник Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт‑Петербурга Владимир Болдырев: «Мы отметили тех, чьи проекты — воплощение идей и смелых решений. Эта награда — оценка труда тех застройщиков, которые делают наш город прекрасным».
Представляем победителей конкурса «Строитель года 2.0»
Выбор экспертов
«За заслуги перед строительной отраслью 2.0» — Александр Иванович Вахмистров
«Лучшая компания 2.0» — холдинг Setl Group
«Лучший проект редевелопмента под общественно-культурное пространство 2.0» — «Новая Голландия»
«Лучший объект коммерческой недвижимости 2.0» — ТРЦ «Галерея»
«Лучший объект общественно-делового назначения 2.0» — КВЦ «Экспофорум»;
«Лучший проект редевелопмента под жилищное строительство 2.0» — ЖК Familia
Выбор горожан
«Лучший проект комплексного освоения территории 2.0» — Экорайон комфорт-класса «Юнтолово» («Главстрой Санкт-Петербург»)
«Лучший культурно-досуговый объект 2.0» — Стадион «Газпром Арена»
«Лучший объект городской транспортной инфраструктуры 2.0» — Западный скоростной диаметр
«Ожидание 3.0» — метро до аэропорта «Пулково»
Специальные номинации
«Лучшее учебное заведение по подготовке кадров для строительной отрасли» — Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет
«За значительный вклад в развитие строительного комплекса Санкт-Петербурга» — ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
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