Лучшие за 20 лет: как в Петербурге наградили победителей конкурса «Строитель года 2.0»

Конкурс «Строитель года» появился в юбилейном для города 2003 году по инициативе ведущих застройщиков города. Их поддержали городские власти — и все 20 лет лучшие представители отрасли получали заслуженные награды.



«Строитель года» менялся вместе со строительным комплексом города: появлялись новые номинации, эксперты, критерии оценки. А несколько лет назад впервые в выборе победителей приняли участие и горожане — они голосовали на «Фонтанке». Это тоже стало традицией.



В юбилейный 20-й год проведения конкурс снова поменял свой вектор: было решено наградить лучшие проекты и компании за последние 20 лет. А в названии самого мероприятия добавились цифры «2.0». В мире IT это обозначение говорит о запуске обновленной версии, а для «Строителя года» оно символизирует перемены, которые произошли в строительном комплексе города за последние два десятилетия.



В этот день назвали 12 победителей. В шести из десяти основных номинаций их выбирали эксперты, еще в четырех — горожане в ходе народного голосования на сайте «Фонтанка.ру». Еще в двух специальных номинациях организаторы конкурса решили отметить один из крупнейших банков города и ведущий строительный вуз города.