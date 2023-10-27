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Конкурсу «Строитель года» — 20 лет. И мы предлагаем вам выбрать лучшие объекты, которые появились в Петербурге за это время. ЗСД или КАД, стадион или вторая сцена Мариинки? Выбор за вами! Голоса принимаются до 19 ноября.
Концепт, изменивший жизнь Петербурга к лучшему

ЛУЧШИЙ ОБЪЕКТ ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 2.0
Квартал, где живут с радостью


ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 2.0
Где любят отдыхать горожане
ЛУЧШИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ОБЪЕКТ 2.0
Нажимай на название номинации, чтобы увидеть
Чего не хватает мегаполису
ОЖИДАНИЕ 3.0

ЛУЧШИЙ ОБЪЕКТ ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 2.0

Без чего трудно представить Петербург
Западный скоростной диаметр
(ЗСД)
Западный скоростной диаметр — уникальное техническое сооружение. Общая протяженность трассы составляет 46,6 км, из них более половины проходит на эстакадах, в том числе над акваторией Финского залива.
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Кольцевая автомобильная дорога и Большой Обуховский мост
Мост на кольцевой автодороге, который все называют Вантовым, на самом деле официально носит имя Большой Обуховский. Это первый и на сегодня единственный неразводной мост через Неву. Кроме того, он — самый большой в Санкт-Петербурге по величине перекрываемого пролета (382 метра). Если быть совсем точными, то конструктивно это два отдельных моста, подвешенные на высоких пилонах, — с движением в противоположные стороны.
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Новый терминал аэропорта «Пулково»
«Чтобы подчеркнуть петербургский стиль, архитекторы использовали элементы, которыми знаменит город, а именно мосты, реки, острова», — отмечается на официальном сайте Пулково.
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Ладожский вокзал
Ладожский железнодорожный вокзал — самый молодой в Петербурге: он сдан в 2003 году. Строительство велось одновременно с разработкой проекта, именно поэтому комплекс удалось возвести всего лишь за 23 месяца.
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ЛУЧШИЙ ОБЪЕКТ ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 2.0
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ЛУЧШИЙ ОБЪЕКТ ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 2.0
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Ваш голос учтен! Спасибо за участие!
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ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 2.0

Квартал, где живут с радостью
ЖК «Солнечный город»
(Setl Group)
Самый масштабный жилой комплекс на юго-западе Петербурга со школами, садиками, транспортной и торговой инфраструктурой. Это «город в городе», где есть все необходимое для комфортной жизни.
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Экорайон комфорт-класса «Юнтолово»
(«Главстрой Санкт-Петербург»)
Формируя облик новых городских кварталов, девелопер делает акцент на экологию и уникальность местоположения комплекса. Внутри — дома разной высотности с многообразием планировок и полноценной социальной и коммерческой инфраструктурой. На границе ЖК расположен Юнтоловский заказник, а в самом комплексе появится собственный центральный парк площадью 20 гектаров и более 70 га прогулочных зон.
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«Балтийская жемчужина»
(ЗАО «Балтийская жемчужина»)
Строительство крупного квартала на юго-западе Петербурга началось 9 июня 2005 года: в тот день был заложен первый камень в основание дома. За 18 лет на территории появилось 10 жилых комплексов — от комфорт до элит-класса. В них живут около 40 тысяч человек.
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ЖК «Новая Охта»
(«Группа ЛСР»)
«Новая Охта» — крупный проект комфорт-класса на завершающей стадии. Это обособленный жилой квартал на 61 дом в новой развивающейся части Красногвардейского района — между рекой Охтой и Муринской дорогой.
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ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 2.0
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ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 2.0
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ЛУЧШИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ОБЪЕКТ 2.0

Где любят отдыхать горожане
Газпром Арена
Стадион на Крестовском острове — уникальное высокотехнологичное сооружение и одна из самых посещаемых арен Восточной Европы. Раздвижная крыша позволяет проводить любые мероприятия в комфортных условиях в любое время года.
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Вторая сцена Мариинского театра
Новая (Вторая) сцена находится рядом с историческим зданием Мариинского театра. Инициатором ее строительства выступил художественный руководитель культурного учреждения Валерий Гергиев в 1997 году. На момент возведения в 2013 году здание общей площадью 80 тысяч квадратных метров представляло собой одну из самых оснащенных театрально-концертных площадок мира.
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Центральная городская публичная библиотека имени В. В. Маяковского
Маяковка, как ее называют горожане, располагается в бывшем подворье Троице-Сергиевой Лавры. В 2018 году здание на Фонтанке, 44 было закрыто на масштабную реконструкцию и реставрацию. Проект был разработан Архитектурным бюро «Студия 44», работы выполнила компания «ПСБ «ЖилСтрой».
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Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого
Это самый крупный морской музей в мире. Он основан еще Петром I, и его экспозиция составляет около 800 тысяч единиц хранения. В апреле 2013 года коллекцию перевезли в отреставрированный комплекс Крюковских (Морских) казарм. Этому предшествовали масштабные работы, выполненные коллективом «ПСБ «ЖилСтрой». Они велись строго в рамках предложенной КГИОП концепции. В результате бывшие казармы не утратили ценности, но оказались идеально приспособлены под функции современного музея.
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ЛУЧШИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ОБЪЕКТ 2.0
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ЛУЧШИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ОБЪЕКТ 2.0
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ОЖИДАНИЕ 3.0

Чего не хватает мегаполису
Метро до аэропорта «Пулково»
О подземке до аэропорта давно мечтают петербуржцы и говорят профильные ведомства. В определенный момент интерес к проекту начали проявлять даже потенциальные концессионеры.
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Восточный скоростной диаметр
Восточный скоростной диаметр (Широтная магистраль скоростного движения) — главный дорожный проект Петербурга в начавшемся десятилетии. Новая платная дорога объединит Кировский, Фрунзенский, Московский, Красногвардейский и Невский районы.
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ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Высокоскоростную железнодорожную магистраль между Москвой и Петербургом планируют построить до конца 2027 года. Билет на ВСМ будет немного дороже билета на «Сапсан». Однако время в пути будет почти в два раза меньше — 2 часа 15 минут.
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ОЖИДАНИЕ 3.0
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ОЖИДАНИЕ 3.0
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О конкурсе
Изучайте списки и номинантов! Отдать свой голос можно до 19 ноября.

Ежегодный профессиональный конкурс «Строитель года» проводится с 2003 г. Это был знаковый период для Петербурга: Северная столица менялась на глазах, празднуя 300-летие. Однако с той поры прошло уже 20 лет — немалый срок! Мегаполис продолжает динамично развиваться, становясь более удобным и комфортным для жителей. Какие проекты стали самыми важными за минувшие два десятка лет, оценит одна из престижнейших премий в строительной сфере — вместе с компетентным жюри и горожанами. Проводит конкурс СРО А «Объединение строителей СПб».

Победителей назовут на торжественной церемонии награждения в ноябре.
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Выбирайте номинацию и голосуйте!
к номинациям
Реклама, СРО А «Объединение строителей СПб», ИНН: 7838029642

ЖК «Солнечный город. Резиденции» — застройщик ООО «ООО СЗ СЭТЛ ИНВЕСТ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Юнтолово» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Балтийская жемчужина» — застройщик ЗАО «Балтийская жемчужина», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Новая Охта» — застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Фотографии и видео предоставлены СРО А «Объединение строителей СПб»
Другие источники фотографий и иллюстраций Adobe Stoсk, IStoсk, wikipedia.org, citywalls.ru, gigachat

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