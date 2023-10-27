Выбор горожан
Конкурсу «Строитель года» — 20 лет. И мы предлагаем вам выбрать лучшие объекты, которые появились в Петербурге за это время. ЗСД или КАД, стадион или вторая сцена Мариинки? Выбор за вами! Голоса принимаются до 19 ноября.
Концепт, изменивший жизнь Петербурга к лучшему
Квартал, где живут с радостью
Где любят отдыхать горожане
Нажимай на название номинации, чтобы увидеть
Чего не хватает мегаполису
ЛУЧШИЙ ОБЪЕКТ ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 2.0
Без чего трудно представить Петербург
Его строительство началось в 2005 году. Самой сложной частью проекта стал Центральный участок, связывающий Кировский, Василеостровский и Приморский районы. Опоры для него установлены на специальных намывах. Корабельный фарватер перекрывает вантовый мост протяженностью 622 метра. Для строительства только этого участка потребовалось 164 тысячи тонн металла основных конструкций. Из такого количества стали можно было бы возвести больше 22 Эйфелевых башен.
За одну зиму эксплуатационная техника ЗСД проходит более 500 тысяч километров. Если бы она двигалась по экватору, то 12 раз объехала бы нашу планету.
С 2018 года Центральный участок трассы на один день становится недоступным для автомобилей: во время проведения «ЗСД Фонтанка Фест» его отдают велосипедистам. В этом году в мероприятии приняли участие более 12 тысяч человек.
За одну зиму эксплуатационная техника ЗСД проходит более 500 тысяч километров. Если бы она двигалась по экватору, то 12 раз объехала бы нашу планету.
С 2018 года Центральный участок трассы на один день становится недоступным для автомобилей: во время проведения «ЗСД Фонтанка Фест» его отдают велосипедистам. В этом году в мероприятии приняли участие более 12 тысяч человек.
Кольцевая автомобильная дорога и Большой Обуховский мост
Мост на кольцевой автодороге, который все называют Вантовым, на самом деле официально носит имя Большой Обуховский. Это первый и на сегодня единственный неразводной мост через Неву. Кроме того, он — самый большой в Санкт-Петербурге по величине перекрываемого пролета (382 метра). Если быть совсем точными, то конструктивно это два отдельных моста, подвешенные на высоких пилонах, — с движением в противоположные стороны.
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Первая очередь была введена в эксплуатацию в самом конце 2004 года, вторая — три года спустя.
Как шутят петербуржцы, с запуском движения по вантовому мосту больше нельзя использовать оправдание: «Я не ночевал(а) дома, потому что не успел(а) вернуться — мосты развели».
Название для переправы, которая соединяет проспект Обуховской Обороны и Октябрьскую набережную, впервые в истории города выбирали общенародным голосованием. Обуховским он стал, потому что на левом берегу Невы в этом месте находится исторический район Обухово. Большим — потому что в Петербурге уже есть Обуховский мост через Фонтанку.
Как шутят петербуржцы, с запуском движения по вантовому мосту больше нельзя использовать оправдание: «Я не ночевал(а) дома, потому что не успел(а) вернуться — мосты развели».
Название для переправы, которая соединяет проспект Обуховской Обороны и Октябрьскую набережную, впервые в истории города выбирали общенародным голосованием. Обуховским он стал, потому что на левом берегу Невы в этом месте находится исторический район Обухово. Большим — потому что в Петербурге уже есть Обуховский мост через Фонтанку.
Так, волнистый потолок на первом этаже — это метафора Невы. Оригинальная крыша сложной конструкции, которая при свете солнца становится золотой, — это и позолоченные купола церквей города, и его яркие огни. А мостами связаны в новом терминале две части, как два острова: зал регистрации на рейс и зал ожидания после прохождения пограничного контроля.
Если смотреть на крышу терминала изнутри, она кажется скоплением бумажных самолетиков.
Стеклянные элементы отсылают к знаменитым световым фонарям на историческом здании Пулково-1, которому исполнилось уже 50 лет.
Перед входом в новый терминал установлен «Авиатор» Дмитрия Каминкера. Автор считает, что это «ангел или даже ангел-хранитель аэропорта». В скульптуре заметно внешнее сходство с Борисом Россинским — одним из первых российских пилотов и летчиков-испытателей.
Если смотреть на крышу терминала изнутри, она кажется скоплением бумажных самолетиков.
Стеклянные элементы отсылают к знаменитым световым фонарям на историческом здании Пулково-1, которому исполнилось уже 50 лет.
Перед входом в новый терминал установлен «Авиатор» Дмитрия Каминкера. Автор считает, что это «ангел или даже ангел-хранитель аэропорта». В скульптуре заметно внешнее сходство с Борисом Россинским — одним из первых российских пилотов и летчиков-испытателей.
Архитектор Никита Явейн придерживался концепции интеллектуального здания. У терминала три уровня. Подземный этаж отведен под станцию пригородных поездов. Средний уровень предназначен для товарных составов и пригородных электричек. Верхний ярус используется для рейсов дальнего следования. Благодаря этому огромные пассажиропотоки не пересекаются.
Ладожский вокзал оснащен современными системами безопасности, буквально «напичкан» передовой электроникой и считается одним из самых «умных» в Европе. Снаружи он напоминает футуристический дворец из стекла, построенный в виде моста или тоннеля между двумя круглыми башнями. Внутри здание залито светом, пронизано лифтами, лестницами, световыми тоннелями и заслуживает звание одного из самых красивых современных вокзалов.
Ладожский — единственный транзитный железнодорожный вокзал в городе. Через него поезда идут на север, юг и восток.
Ладожский вокзал оснащен современными системами безопасности, буквально «напичкан» передовой электроникой и считается одним из самых «умных» в Европе. Снаружи он напоминает футуристический дворец из стекла, построенный в виде моста или тоннеля между двумя круглыми башнями. Внутри здание залито светом, пронизано лифтами, лестницами, световыми тоннелями и заслуживает звание одного из самых красивых современных вокзалов.
Ладожский — единственный транзитный железнодорожный вокзал в городе. Через него поезда идут на север, юг и восток.
ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 2.0
Квартал, где живут с радостью
Строительство комплекса комфорт-класса стартовало в 2014 году, в июле 2023 года была сдана последняя очередь квартала. За 9 лет построили более 1 млн кв. м жилья!
Помимо среднеэтажных домов в лаконичном европейском стиле сегодня в квартале работают 2 школы и 6 детских садов — в них ходят больше 4 тысяч ребят. Сейчас строится еще 2 садика и третья школа. Помимо двух ТЦ работает множество магазинов, кафе, булочных, ресторанов.
Во дворах «без машин» разместились спортивные и детские площадки, игровые зоны SetlKids и фитнес-станции нового поколения SetlSport. Недавно открылась игровая площадка Монтессори с лунным городом и ракетами, с планетами и космическими станциями.
Прогуляться и полюбоваться природой жители могут в парке отдыха площадью 50 тыс. кв. м, созданном Setl Group. Там же расположена площадка для дрессировки собак.
Все жилье готово, но благоустройство продолжается. Строятся площадь Солнца и внутриквартальные проезды. Всего же в «Солнечном городе» построено почти 8,5 км дорог, включая продолжение проспекта Ветеранов длиной 2,2 км.
Помимо среднеэтажных домов в лаконичном европейском стиле сегодня в квартале работают 2 школы и 6 детских садов — в них ходят больше 4 тысяч ребят. Сейчас строится еще 2 садика и третья школа. Помимо двух ТЦ работает множество магазинов, кафе, булочных, ресторанов.
Во дворах «без машин» разместились спортивные и детские площадки, игровые зоны SetlKids и фитнес-станции нового поколения SetlSport. Недавно открылась игровая площадка Монтессори с лунным городом и ракетами, с планетами и космическими станциями.
Прогуляться и полюбоваться природой жители могут в парке отдыха площадью 50 тыс. кв. м, созданном Setl Group. Там же расположена площадка для дрессировки собак.
Все жилье готово, но благоустройство продолжается. Строятся площадь Солнца и внутриквартальные проезды. Всего же в «Солнечном городе» построено почти 8,5 км дорог, включая продолжение проспекта Ветеранов длиной 2,2 км.
Экорайон комфорт-класса «Юнтолово»
(«Главстрой Санкт-Петербург»)
(«Главстрой Санкт-Петербург»)
Формируя облик новых городских кварталов, девелопер делает акцент на экологию и уникальность местоположения комплекса. Внутри — дома разной высотности с многообразием планировок и полноценной социальной и коммерческой инфраструктурой. На границе ЖК расположен Юнтоловский заказник, а в самом комплексе появится собственный центральный парк площадью 20 гектаров и более 70 га прогулочных зон.
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В «Юнтолово» работает не просто школа, а ультрасовременное образовательное учреждение, оснащенное по последним стандартам: бассейны, библиотека и лингафонные кабинеты, лаборатории и классы виртуальной реальности.
Специально для учеников открыты центр цифровых технологий «Техноспейс», где ребята осваивают профессии будущего, и образовательный кластер Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. Строятся еще одна школа, два детских сада, поликлиника для взрослых и детей.
Один из уникальных центров спортивной жизни не только для юнтоловчан, но и для жителей всего Петербурга — гребной клуб «Причал'Ю». Он расположен прямо на территории экорайона, в шаговой доступности от жилых домов. Здесь можно кататься на байдарках, каноэ, SUP-бордах и даже лодках-драконах.
Игровые площадки для детей разного возраста разработаны при участии психологов, которые помогали сделать их не только интересными, но и развивающими. Здесь можно лазить по скалам, проходить дорогу с препятствиями, кататься на каруселях и горках. А еще есть пляж с белым кварцевым песком и 10-метровая пирамида с канатами.
Специально для учеников открыты центр цифровых технологий «Техноспейс», где ребята осваивают профессии будущего, и образовательный кластер Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. Строятся еще одна школа, два детских сада, поликлиника для взрослых и детей.
Один из уникальных центров спортивной жизни не только для юнтоловчан, но и для жителей всего Петербурга — гребной клуб «Причал'Ю». Он расположен прямо на территории экорайона, в шаговой доступности от жилых домов. Здесь можно кататься на байдарках, каноэ, SUP-бордах и даже лодках-драконах.
Игровые площадки для детей разного возраста разработаны при участии психологов, которые помогали сделать их не только интересными, но и развивающими. Здесь можно лазить по скалам, проходить дорогу с препятствиями, кататься на каруселях и горках. А еще есть пляж с белым кварцевым песком и 10-метровая пирамида с канатами.
«Балтийская жемчужина»
(ЗАО «Балтийская жемчужина»)
(ЗАО «Балтийская жемчужина»)
Строительство крупного квартала на юго-западе Петербурга началось 9 июня 2005 года: в тот день был заложен первый камень в основание дома. За 18 лет на территории появилось 10 жилых комплексов — от комфорт до элит-класса. В них живут около 40 тысяч человек.
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Также проект включает два объекта коммерческой недвижимости на 103 тыс. кв. м: деловой центр «Балтийская жемчужина» и ТРК «Жемчужная плаза». А еще — 50 тыс. кв. м встроенных коммерческих помещений на первых этажах жилых домов.
Для жителей возведены 2 школы и 5 детских садов с бассейнами. Всего в микрорайоне предусмотрено 4 школы и 7 детских садов. В 2021 году компания сдала в эксплуатацию поликлинический комплекс для взрослых и детей. А в 2022 году завершено строительство полицейского участка.
Жители любят «Балтийскую жемчужину» за уникальное расположение: она так близка к Финскому заливу и знаменитым на весь мир пригородам с парками и дворцами — Стрельне, Петергофу и Ломоносову.
Девелопером проекта выступает ЗАО «Балтийская жемчужина» — дочерняя структура Шанхайской Заграничной Объединенной Инвестиционной Компании (ШЗОИК), учрежденной семью крупнейшими шанхайскими корпорациями.
Для жителей возведены 2 школы и 5 детских садов с бассейнами. Всего в микрорайоне предусмотрено 4 школы и 7 детских садов. В 2021 году компания сдала в эксплуатацию поликлинический комплекс для взрослых и детей. А в 2022 году завершено строительство полицейского участка.
Жители любят «Балтийскую жемчужину» за уникальное расположение: она так близка к Финскому заливу и знаменитым на весь мир пригородам с парками и дворцами — Стрельне, Петергофу и Ломоносову.
Девелопером проекта выступает ЗАО «Балтийская жемчужина» — дочерняя структура Шанхайской Заграничной Объединенной Инвестиционной Компании (ШЗОИК), учрежденной семью крупнейшими шанхайскими корпорациями.
Часть проекта, которая расположена ближе к кольцевой дороге, полностью реализована, дома заселены и обжиты. Здесь открыты продуктовые магазины, салоны красоты, досуговые центры, пекарни, аптеки, паркинги — все, что составляет неотъемлемую часть жизни горожанина.
Крайне важна для семейных покупателей района социальная инфраструктура. В «Новой Охте» работают три детских сада, школа, совмещенная с садиком, а также новая общеобразовательная школа. На территории заложены еще две школы и детский сад — их построит город.
Внутри квартала работают детская поликлиника, два поликлинических отделения для взрослых, женская консультация и полицейский участок. В 10 минутах езды расположены крупные ТРК, кинотеатры и гипермаркеты.
Квартирография проекта ориентирована на семейного покупателя, все квартиры передаются с полной отделкой. Зеленые дворы благоустроены: здесь есть площадки для спорта и отдыха взрослых и детей, велодорожки, лавочки. Рядом живописная река Охта и лесополоса. В получасе езды на машине — Токсовский лесопарк с зубровником, горнолыжные курорты, пляжи Кавголовских озер и другие популярные места загородного отдыха.
Крайне важна для семейных покупателей района социальная инфраструктура. В «Новой Охте» работают три детских сада, школа, совмещенная с садиком, а также новая общеобразовательная школа. На территории заложены еще две школы и детский сад — их построит город.
Внутри квартала работают детская поликлиника, два поликлинических отделения для взрослых, женская консультация и полицейский участок. В 10 минутах езды расположены крупные ТРК, кинотеатры и гипермаркеты.
Квартирография проекта ориентирована на семейного покупателя, все квартиры передаются с полной отделкой. Зеленые дворы благоустроены: здесь есть площадки для спорта и отдыха взрослых и детей, велодорожки, лавочки. Рядом живописная река Охта и лесополоса. В получасе езды на машине — Токсовский лесопарк с зубровником, горнолыжные курорты, пляжи Кавголовских озер и другие популярные места загородного отдыха.
ЛУЧШИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ОБЪЕКТ 2.0
Где любят отдыхать горожане
Для строительства пришлось снести стадион имени Кирова, который был введен в эксплуатацию в 1950 году. От него удалось сохранить два павильона входной группы — они вписаны в новое архитектурное решение, автором которого стал японский зодчий Кисе Курокава.
По его замыслу, стадион представляет собой приземлившийся «космический корабль», построенный с максимальным применением высоких технологий и прогрессивным дизайном.
Название «Газпром арена» используется для внутренних нужд. Во время проведения международных соревнований стадион на Крестовском острове называют «Санкт-Петербург». Здесь уже состоялись матчи Кубка конфедераций 2017 года, чемпионата мира по футболу 2018 года, чемпионата Европы по футболу 2020 года, матч сборной России по хоккею с шайбой. На стадионе проводятся экскурсии — можно побывать в раздевалке команды, на тренерской скамейке и в других «секретных» помещениях.
По его замыслу, стадион представляет собой приземлившийся «космический корабль», построенный с максимальным применением высоких технологий и прогрессивным дизайном.
Название «Газпром арена» используется для внутренних нужд. Во время проведения международных соревнований стадион на Крестовском острове называют «Санкт-Петербург». Здесь уже состоялись матчи Кубка конфедераций 2017 года, чемпионата мира по футболу 2018 года, чемпионата Европы по футболу 2020 года, матч сборной России по хоккею с шайбой. На стадионе проводятся экскурсии — можно побывать в раздевалке команды, на тренерской скамейке и в других «секретных» помещениях.
Вторая сцена Мариинского театра
Новая (Вторая) сцена находится рядом с историческим зданием Мариинского театра. Инициатором ее строительства выступил художественный руководитель культурного учреждения Валерий Гергиев в 1997 году. На момент возведения в 2013 году здание общей площадью 80 тысяч квадратных метров представляло собой одну из самых оснащенных театрально-концертных площадок мира.
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По первоначальному замыслу два корпуса Мариинки должны были соединяться проходом. «Вчерне» он уже был построен: для завершения работ оставалось пробить новый вход в историческом здании на высоте второго-третьего этажей. Однако перестройку объектов культурного наследия запрещает федеральное законодательство.
Ранее на месте новой сцены находились несколько жилых домов, а также ДК имени Первой пятилетки, построенный в 1930-е на месте сгоревшего Литовского рынка авторства Джакомо Кваренги. Уцелевший фрагмент рынка пришлось вписать в боковой фасад сцены, поскольку его, по закону, тоже требовалось сохранить.
В вечернее время Новая сцена Мариинского театра выглядит очень эффектно. В темноте через большие панорамные окна видны стены фойе, которые облицованы иранским ониксом, подсвеченным изнутри, и «пузырьковые» люстры Swarovski — их огни отражаются в воде Крюкова канала.
Ранее на месте новой сцены находились несколько жилых домов, а также ДК имени Первой пятилетки, построенный в 1930-е на месте сгоревшего Литовского рынка авторства Джакомо Кваренги. Уцелевший фрагмент рынка пришлось вписать в боковой фасад сцены, поскольку его, по закону, тоже требовалось сохранить.
В вечернее время Новая сцена Мариинского театра выглядит очень эффектно. В темноте через большие панорамные окна видны стены фойе, которые облицованы иранским ониксом, подсвеченным изнутри, и «пузырьковые» люстры Swarovski — их огни отражаются в воде Крюкова канала.
Центральная городская публичная библиотека имени В. В. Маяковского
Маяковка, как ее называют горожане, располагается в бывшем подворье Троице-Сергиевой Лавры. В 2018 году здание на Фонтанке, 44 было закрыто на масштабную реконструкцию и реставрацию. Проект был разработан Архитектурным бюро «Студия 44», работы выполнила компания «ПСБ «ЖилСтрой».
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Здание обновили на всех уровнях — от фундамента до кровли. В результате перепланировки появились новые помещения, удобные лестничные марши, лифт и подъемник для маломобильных посетителей, а также «умный» гардероб на 78 шкафчиков с распознаванием лиц. Система «Телелифт» обеспечивает автоматизированную скоростную доставку книг и журналов из хранилища к читателю.
Также в библиотеке создана удобная зона коворкинга с длинными столами вдоль окон, выходящих на набережную Фонтанки, и большой мультимедийный зал для проведения лекций, семинаров, презентаций и концертов.
Все залы Маяковки украшены живыми фитостенами.
Архитектурный декор лицевого фасада восстановлен по чертежам и архивным фотографиям 1900 года. В одном из помещений реставраторы обнаружили и сохранили фрагмент старинной живописи 1870-х гг.
Также в библиотеке создана удобная зона коворкинга с длинными столами вдоль окон, выходящих на набережную Фонтанки, и большой мультимедийный зал для проведения лекций, семинаров, презентаций и концертов.
Все залы Маяковки украшены живыми фитостенами.
Архитектурный декор лицевого фасада восстановлен по чертежам и архивным фотографиям 1900 года. В одном из помещений реставраторы обнаружили и сохранили фрагмент старинной живописи 1870-х гг.
Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого
Это самый крупный морской музей в мире. Он основан еще Петром I, и его экспозиция составляет около 800 тысяч единиц хранения. В апреле 2013 года коллекцию перевезли в отреставрированный комплекс Крюковских (Морских) казарм. Этому предшествовали масштабные работы, выполненные коллективом «ПСБ «ЖилСтрой». Они велись строго в рамках предложенной КГИОП концепции. В результате бывшие казармы не утратили ценности, но оказались идеально приспособлены под функции современного музея.
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Были проведены сложнейшие работы по укреплению стен, углублению и осушению подвалов, замене кровли. Отреставрированы исторические фасады, выполнена отделка интерьеров, внедрена самая современная инженерия. Центральный трехуровневый зал музея был совмещен с дворовым пространством. Чтобы проносить в помещение большие модели парусных кораблей, оборудовали огромные входные проемы.
Создание дополнительного музейного пространства расширило экспозиционные площади до 30 тысяч кв. м, что позволило разместить в Крюковых казармах 8% коллекции музея. В здании бывшей Биржи, где музей размещается с 1939 г., хватало места лишь для 1,5% экспонатов.
Во внутреннем дворе Крюковых казарм появился центральный зал и стеклянный атриум. Его создание в историческом здании — уникальный и сложный проект. За счет использования внутреннего двора полезная площадь здания возросла до 25 000 кв.м. Форма купола центрального зала символична: она напоминает перевернутую лодку — и гармонично вписывается в существующую застройку.
Фасады Крюковых казарм остались неизменными: они облицованы красным кирпичом.
Создание дополнительного музейного пространства расширило экспозиционные площади до 30 тысяч кв. м, что позволило разместить в Крюковых казармах 8% коллекции музея. В здании бывшей Биржи, где музей размещается с 1939 г., хватало места лишь для 1,5% экспонатов.
Во внутреннем дворе Крюковых казарм появился центральный зал и стеклянный атриум. Его создание в историческом здании — уникальный и сложный проект. За счет использования внутреннего двора полезная площадь здания возросла до 25 000 кв.м. Форма купола центрального зала символична: она напоминает перевернутую лодку — и гармонично вписывается в существующую застройку.
Фасады Крюковых казарм остались неизменными: они облицованы красным кирпичом.
ОЖИДАНИЕ 3.0
Чего не хватает мегаполису
Согласно отраслевой схеме развития петербургского метрополитена, до Пулково планируется продлить Кировско-Выборгскую линию от «Проспекта Ветеранов» с промежуточными станциями «Ульянка» и «Авиагородок». Протяженность участка составит 7,23 км.
Летом 2023 года появилась новость о том, что комитет по градостроительству и архитектуре выдал задание на разработку проекта планировки территории для участка метро. Срок подготовки — до конца 2024 года.
При этом рассматриваются и другие варианты транспортного обеспечения аэропорта: электричка и скоростной трамвай. Как заверяют власти города, все эти проекты не отменяют, а дополняют друг друга.
Пока метро до Пулково есть лишь на бумаге, мы попросили нейросеть представить, как оно может выглядеть.
Летом 2023 года появилась новость о том, что комитет по градостроительству и архитектуре выдал задание на разработку проекта планировки территории для участка метро. Срок подготовки — до конца 2024 года.
При этом рассматриваются и другие варианты транспортного обеспечения аэропорта: электричка и скоростной трамвай. Как заверяют власти города, все эти проекты не отменяют, а дополняют друг друга.
Пока метро до Пулково есть лишь на бумаге, мы попросили нейросеть представить, как оно может выглядеть.
Трасса почти вдвое короче Западного скоростного диаметра, но на город повлияет не менее серьезно. Она завершит создание опорной сети внеуличного движения. Петербург получит новую переправу через Неву. Снизится нагрузка на мосты Александра Невского и Володарский, уменьшится трафик в историческом центре, перестанут страдать от пробок вылетные магистрали Мурманского направления. Повысится транспортная связность с Ленинградской областью.
Городской участок — шестиполосный, его протяженность порядка 14,2 км. По области магистраль пойдет через КАД до примыкания к трассе «Кола» (около 8 км) и от улицы Коммуны ко Всеволожску до автодороги Петербург — Колтуши (примерно 5 км). Предполагаемый срок запуска — 2030 год, ориентировочная стоимость — около 200 млрд рублей.
Первый этап скоростного диаметра — от ЗСД до Витебского проспекта — уже строится, его ждут в 2024-м.
А вот как выглядит грандиозный проект глазами искусственного интеллекта.
Городской участок — шестиполосный, его протяженность порядка 14,2 км. По области магистраль пойдет через КАД до примыкания к трассе «Кола» (около 8 км) и от улицы Коммуны ко Всеволожску до автодороги Петербург — Колтуши (примерно 5 км). Предполагаемый срок запуска — 2030 год, ориентировочная стоимость — около 200 млрд рублей.
Первый этап скоростного диаметра — от ЗСД до Витебского проспекта — уже строится, его ждут в 2024-м.
А вот как выглядит грандиозный проект глазами искусственного интеллекта.
Стоимость проекта оценивают в 1,7 триллиона рублей. В 2024 году на развитие ВСМ выделят 21,7 млрд рублей из внебюджетных источников.
Из последних новостей: в Москве уже утвержден проект планировки будущего вокзала высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая свяжет две столицы. Крупный пересадочный узел появится рядом со станцией метро «Рижская».
Президент Владимир Путин публично упомянул о проекте ВСМ между Петербургом и Москвой в августе 2023 года. «Сейчас мы действительно подошли к возможности его реализации», — заявил он.
Пока же, в ожидании строительства, помечтаем о новой магистрали вместе с нейросетью.
Из последних новостей: в Москве уже утвержден проект планировки будущего вокзала высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая свяжет две столицы. Крупный пересадочный узел появится рядом со станцией метро «Рижская».
Президент Владимир Путин публично упомянул о проекте ВСМ между Петербургом и Москвой в августе 2023 года. «Сейчас мы действительно подошли к возможности его реализации», — заявил он.
Пока же, в ожидании строительства, помечтаем о новой магистрали вместе с нейросетью.
О конкурсе
Изучайте списки и номинантов! Отдать свой голос можно до 19 ноября.
Ежегодный профессиональный конкурс «Строитель года» проводится с 2003 г. Это был знаковый период для Петербурга: Северная столица менялась на глазах, празднуя 300-летие. Однако с той поры прошло уже 20 лет — немалый срок! Мегаполис продолжает динамично развиваться, становясь более удобным и комфортным для жителей. Какие проекты стали самыми важными за минувшие два десятка лет, оценит одна из престижнейших премий в строительной сфере — вместе с компетентным жюри и горожанами. Проводит конкурс СРО А «Объединение строителей СПб».
Победителей назовут на торжественной церемонии награждения в ноябре.
Ежегодный профессиональный конкурс «Строитель года» проводится с 2003 г. Это был знаковый период для Петербурга: Северная столица менялась на глазах, празднуя 300-летие. Однако с той поры прошло уже 20 лет — немалый срок! Мегаполис продолжает динамично развиваться, становясь более удобным и комфортным для жителей. Какие проекты стали самыми важными за минувшие два десятка лет, оценит одна из престижнейших премий в строительной сфере — вместе с компетентным жюри и горожанами. Проводит конкурс СРО А «Объединение строителей СПб».
Победителей назовут на торжественной церемонии награждения в ноябре.
Реклама, СРО А «Объединение строителей СПб»
Реклама, СРО А «Объединение строителей СПб», ИНН: 7838029642
ЖК «Солнечный город. Резиденции» — застройщик ООО «ООО СЗ СЭТЛ ИНВЕСТ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Юнтолово» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Балтийская жемчужина» — застройщик ЗАО «Балтийская жемчужина», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Новая Охта» — застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
Фотографии и видео предоставлены СРО А «Объединение строителей СПб»
Другие источники фотографий и иллюстраций Adobe Stoсk, IStoсk, wikipedia.org, citywalls.ru, gigachat
ЖК «Солнечный город. Резиденции» — застройщик ООО «ООО СЗ СЭТЛ ИНВЕСТ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Юнтолово» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Балтийская жемчужина» — застройщик ЗАО «Балтийская жемчужина», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Новая Охта» — застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
Фотографии и видео предоставлены СРО А «Объединение строителей СПб»
Другие источники фотографий и иллюстраций Adobe Stoсk, IStoсk, wikipedia.org, citywalls.ru, gigachat
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