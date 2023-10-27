В «Юнтолово» работает не просто школа, а ультрасовременное образовательное учреждение, оснащенное по последним стандартам: бассейны, библиотека и лингафонные кабинеты, лаборатории и классы виртуальной реальности.



Специально для учеников открыты центр цифровых технологий «Техноспейс», где ребята осваивают профессии будущего, и образовательный кластер Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. Строятся еще одна школа, два детских сада, поликлиника для взрослых и детей.



Один из уникальных центров спортивной жизни не только для юнтоловчан, но и для жителей всего Петербурга — гребной клуб «Причал'Ю». Он расположен прямо на территории экорайона, в шаговой доступности от жилых домов. Здесь можно кататься на байдарках, каноэ, SUP-бордах и даже лодках-драконах.



Игровые площадки для детей разного возраста разработаны при участии психологов, которые помогали сделать их не только интересными, но и развивающими. Здесь можно лазить по скалам, проходить дорогу с препятствиями, кататься на каруселях и горках. А еще есть пляж с белым кварцевым песком и 10-метровая пирамида с канатами.

