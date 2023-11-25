Ближе 15 метров к переходу не парковаться. В Петербурге поспорили о бермудском треугольнике видимости

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Рабочей группе при правительстве РФ по организации дорожного движения предложили запретить парковаться ближе 15 м от перехода. В Смольном не хотят бежать впереди ПДД.

Об обсуждении вопроса на рабочей группе «Безопасность дорожного движения» рассказал один из ее экспертов урбанист Василий Вишневский. По его словам, ГИБДД предложило сделать обязательной организацию треугольников видимости на перекрестках, которые должны позволять пешеходам и водителям заранее видеть друг друга, а не когда уже сделан роковой шаг под колеса из-за припаркованных машин. По всем пифагорейским расчетам получалось, что для этого необходимо запретить оставлять машины ближе 15 метров к пересечению дорог. Сам Вишневский в своем телеграм-канале ранее наглядно показывал, о чем речь.



Против высказался представитель петербургской дирекции по организации дорожного движения, один из аргументов — допрасходы на установку знаков. В приложенном Вишневским отрывке из протокола виден ход мысли: пункт 12.4 ПДД лишь запрещает парковаться на переходах и ближе 5 метров перед ними. Это значит, что новшество про 15-метровый катет вынудит повсеместно ставить знаки 3.27 «Остановка запрещена». Отсюда — финансовая нагрузка. Предложение об обязательности треугольников в итоге исключили.





Автор телеграм-канала «Сказочный проектировщик» Иван Вергазов прокомментировал это так: «На одной чаше весов — обязательное обеспечение треугольника видимости пешеходов, а на другой — разовые затраты на установку не такого уж большого количества круглых кусочков жести с картинкой! И на основании этого дано отрицательное заключение и пункт вычеркнут из обязательных! Не указано о необходимости внести изменения в ПДД про 15 метров (как, ЕМНИП, было раньше), а просто тупо не обязательно видимость обеспечивать!»



Обсуждение таких вопросов происходит на рабочей группе в рамках так называемой регуляторной гильотины, привлекают экспертов, представителей органов исполнительной власти и надзорных ведомств. В данном случае речь шла о том, чтобы включить требования ГОСТ Р 70716–2023 в «Перечень документов по стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его организации на территории Российской Федерации». Когда этот список впервые утверждали в 2017 году (впоследствии он пополнялся), правительство РФ раскрывало смысл: «До настоящего времени применение документов по стандартизации в области обеспечения безопасности дорожного движения не было обязательным». То есть за неисполнение ГОСТ вне этого списка особо и наказывать нельзя, а вот за соблюдением требований по перечню следят строго, в том числе ГИБДД.



Сам ГОСТ Р 70716–2023 появился недавно, весной. Там много всего — от приподнятых переходов до формулы расчета времени на «просачивание» автомобилей при левом повороте. Но помимо этого — те самые треугольники видимости, которые автоматически исключают любую парковку примерно в 15 метрах до перекрестка. Оставалось внести этот ГОСТ в перечень обязательных.



В петербургском комтрансе «Фонтанке» подтвердили, что ГОСТ Р 70716–2023 и его требования носят добровольный характер. Чиновники согласны, что обеспечение видимости приближающегося транспорта для пешеходов является важной задачей. «Однако при определении размера «треугольников» по предложенной в проекте нормативного акта формуле их величина будет существенно превышать установленный в ПДД запрет остановки транспортных средств ближе 5 метров до пешеходного перехода, — повторили там свою логику. — При этом предлагаемая норма не учитывает положения 4 главы Правил дорожного движения, предполагающей возможность перехода дороги вне пешеходных переходов, вблизи перекрестков, «по линии тротуаров».



Поэтому комитет считает, что целесообразнее вводить запрет сразу в правила дорожного движения: «Таким образом, требование обеспечения треугольников видимости будет носить всеобщий и более универсальный характер, будет распространяться на всех участников движения, в том числе и при парковке вблизи пешеходных переходов на левой стороне дороги, в случаях, когда это разрешено правилами».



«Дополнительно надо отметить, что в настоящее время Правила дорожного движения РФ выведены из-под действия 247-го Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», что существенно упрощает процедуру внесения в них изменений», — намекают чиновники. В Белоруссии, к слову, 15 метров — уже в ПДД.



Судя по тому, что говорит комитет, его цель — избежать очередного противопоставления ГОСТов и правил дорожного движения, когда нехватку нормативки в ПДД «добивают» на месте разметкой и знаками: «Увеличение количества дорожных знаков способствует ухудшению административно-визуальной нагрузки на участников дорожного движения, что особенно актуально в историческом центре Санкт-Петербурга».



К слову об историческом центре: если треугольники видимости введут как обязательные, придется основательно отмывать синюю разметку, ведь платную парковку рисовали по ПДД. На этот вопрос в комитете отвечают, что предлагаемая норма и правда приведет к сокращению числа машиномест, но безопасность в приоритете. Опыт показывает, что уменьшение места под парковку и правда не останавливает транспортный блок, например, когда заходит речь про обеспечение необходимой ширины проезжей части и парковку из-за этого рисуют только на одной стороне улицы.



«В ходе предварительного обсуждения проекта нормативно-правового акта ГИБДД РФ представило протокол разногласий, в котором признало обоснованность возражений со стороны экспертов Санкт-Петербурга в части, касающейся обеспечения треугольников видимости путем применения технических средств организации дорожного движения», — подытоживает комитет. Между тем ранее сообщалось, что за 2022 год 1 514 происшествий в городе были связаны с наездами на пешеходов; погибли 68 человек, из них 41 сами перед этим нарушили ПДД.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»