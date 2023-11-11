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    Газпромбанк может попасть под санкции. К этому призывают депутаты ЕС

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    Депутаты Европарламента призвали ввести санкции против Газпромбанка, его дочерних структур и руководства, сообщает «Коммерсантъ» 11 ноября. Эту инициативу включили в резолюцию об эффективности антироссийских санкций Евросоюза, принятую 9 ноября.

    Депутаты Европарламента недовольны подходом Брюсселя к выработке и применению санкций против России, отдельно они раскритиковали меры, направленные на российскую энергоотрасль. Также депутаты заметили, что существует множество лазеек для обхода ограничений.

    В пресс-службе ЕП уточнили, что голосование за санкции в отношении Газпромбанка проводили путем поднятия руки, поэтому неизвестны точные данные о количестве парламентариев, поддержавших инициативу. Какую юридическую силу имеет призыв ввести санкции против банка и в какие сроки могут реализовать ограничения, также неизвестно.

    Против Газпромбанка до сих пор не вводились жесткие санкции ЕС и США, благодаря чему банк все еще может проводить расчеты за рубежом. Польша и страны Балтии еще в апреле призвали ЕС отключить банк от SWIFT, но новые ограничения так и не были введены. При этом в 2022 году Евросоюз закупил 61 млрд куб. м российского трубопроводного газа и 22 млрд куб. м СПГ, а международные платежи за российское топливо проводятся именно через Газпромбанк, отмечали тогда в EuObserver.

    Напомним, что 9 ноября евродепутаты приняли резолюцию об эффективности санкций в отношении России. Парламентарии, в том числе, призвали пересмотреть ту интерпретацию санкций, из-за которой у граждан России изымают транспорт и личные вещи.

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    ГазпромбанкЕвропарламент
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