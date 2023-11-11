Газпромбанк может попасть под санкции. К этому призывают депутаты ЕС

Депутаты Европарламента призвали ввести санкции против Газпромбанка, его дочерних структур и руководства, сообщает «Коммерсантъ» 11 ноября. Эту инициативу включили в резолюцию об эффективности антироссийских санкций Евросоюза, принятую 9 ноября.



Депутаты Европарламента недовольны подходом Брюсселя к выработке и применению санкций против России, отдельно они раскритиковали меры, направленные на российскую энергоотрасль. Также депутаты заметили, что существует множество лазеек для обхода ограничений.

В пресс-службе ЕП уточнили, что голосование за санкции в отношении Газпромбанка проводили путем поднятия руки, поэтому неизвестны точные данные о количестве парламентариев, поддержавших инициативу. Какую юридическую силу имеет призыв ввести санкции против банка и в какие сроки могут реализовать ограничения, также неизвестно.