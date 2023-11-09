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    «Ударили непропорционально». Что пояснил Европарламент о пересмотре запрета на въезд российских авто

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    «Фонтанка» узнала, что Европарламент имел в виду под требованием пересмотреть запрет на въезд машин с российскими номерами. Евродепутаты приняли резолюцию об эффективности санкций в отношении России 9 ноября и назвали часть ограничительных мер «дискредитацией инструмента санкций».

    Согласно документу, парламентарии призвали Еврокомиссию пересмотреть ту интерпретацию санкций, из-за которой у граждан России изымают транспорт и личные вещи. Пресс-атташе Европарламента Виктор Алмквист пояснил «Фонтанке», что означает этот документ.

    «Мы приняли резолюцию (необязательную), рассматривающую эффективность текущих санкций ЕС. По сути, это означает, что члены Европарламента считают, что некоторые меры ЕС непропорционально ударили по российскому гражданскому населению», — заявил Алмквист.

    Добавим, что резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не имеют юридической силы, но часто используются для продвижения политических позиций.

    Напомним, въезд для машин с российскими номерами сначала закрыли Литва, Эстония, Латвия, Финляндия и Польша, а затем к ним присоединились Болгария и Норвегия.

    Кроме того, 2 ноября власти Латвии запретили нахождение в стране транспортных средств, зарегистрированных в России. Ездить на таких автомобилях по стране можно будет до 14 февраля 2024 года. Затем их будут конфисковать.

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