«Ударили непропорционально». Что пояснил Европарламент о пересмотре запрета на въезд российских авто

«Фонтанка» узнала, что Европарламент имел в виду под требованием пересмотреть запрет на въезд машин с российскими номерами. Евродепутаты приняли резолюцию об эффективности санкций в отношении России 9 ноября и назвали часть ограничительных мер «дискредитацией инструмента санкций».



Согласно документу, парламентарии призвали Еврокомиссию пересмотреть ту интерпретацию санкций, из-за которой у граждан России изымают транспорт и личные вещи. Пресс-атташе Европарламента Виктор Алмквист пояснил «Фонтанке», что означает этот документ.