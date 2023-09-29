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    Закрыли последнюю дверь. Норвегия вводит запрет на въезд машин с российскими номерами

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    18 комментариев

    Норвегия закроет границу для машин на российских номерах со вторника. Об этом 29 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Королевства.

    «Изменения вступают в силу в полночь на вторник, 3 октября», — говорится в заявлении МИД на сайте правительства.

    Под ограничения попадают личные автомобили россиян с девятью и менее сиденьями. Исключение составляют машины граждан Норвегии и стран Европейской экономической зоны, которые проживают в России. Пропускать будут дипломатический транспорт и машины международных организаций.

    Еще 8 сентября Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором было сказано, что антироссийские санкции распространяются в том числе на личный транспорт. После этого страны ЕС по очереди стали закрывать въезд для автомобилей с российскими номерами. Эстония, Литва, Финляндия и Польша прекратили пускать машины с триколором. Финские таможенники также пообещали ловить россиян на личных авто у границы с Норвегией, так как последняя не входит в ЕС. Последнюю лазейку для россиян всё еще представляют автобусные маршруты. Ранее «Фонтанка» рассказывала о поездках в Суоми.

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    Комментарии 17

    Гость29 Сен 2023 в 16:59
    Не стоит переживать, дело идет, очевидно, к Железному Зановесу.
    Примерно как Сев. Корея.
    Что делать?
    Кто виноват?
    Герцен вспоминается.
    +1−0
    Вячеслав Русаков29 Сен 2023 в 16:56
    Изгоя изолируют от цивилизованного мира.... браво, Норвегия!
    +2−0
    Гость29 Сен 2023 в 16:54
    Россияне делятся на две группы- на тех, кому нравится .утин, и на тех у кого есть мозги.
    +2−0
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