Закрыли последнюю дверь. Норвегия вводит запрет на въезд машин с российскими номерами

Норвегия закроет границу для машин на российских номерах со вторника. Об этом 29 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Королевства.
«Изменения вступают в силу в полночь на вторник, 3 октября», — говорится в заявлении МИД на сайте правительства.
Под ограничения попадают личные автомобили россиян с девятью и менее сиденьями. Исключение составляют машины граждан Норвегии и стран Европейской экономической зоны, которые проживают в России. Пропускать будут дипломатический транспорт и машины международных организаций.
Еще 8 сентября Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором было сказано, что антироссийские санкции распространяются в том числе на личный транспорт. После этого страны ЕС по очереди стали закрывать въезд для автомобилей с российскими номерами. Эстония, Литва, Финляндия и Польша прекратили пускать машины с триколором. Финские таможенники также пообещали ловить россиян на личных авто у границы с Норвегией, так как последняя не входит в ЕС. Последнюю лазейку для россиян всё еще представляют автобусные маршруты. Ранее «Фонтанка» рассказывала о поездках в Суоми.