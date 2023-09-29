Закрыли последнюю дверь. Норвегия вводит запрет на въезд машин с российскими номерами

Норвегия закроет границу для машин на российских номерах со вторника. Об этом 29 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Королевства.



«Изменения вступают в силу в полночь на вторник, 3 октября», — говорится в заявлении МИД на сайте правительства.

Под ограничения попадают личные автомобили россиян с девятью и менее сиденьями. Исключение составляют машины граждан Норвегии и стран Европейской экономической зоны, которые проживают в России. Пропускать будут дипломатический транспорт и машины международных организаций.