А куда деваться? На автобусы в Финляндию фиксируется сверхспрос — все билеты раскуплены

После того как въезд в Финляндию закрылся для личных автомобилей россиян, автобусы в Суоми остались единственным способом попасть за шлагбаум для обладателей шенгена. Теперь перевозчики реанимируют «доковидные» маршруты, чтобы покрыть возросший спрос. Как сообщает 18 сентября 47news, билеты приходится покупать за несколько недель.



К примеру, автобусный перевозчик Ecolines с 6 октября запустит ежедневные рейсы из Петербурга в финскую Лаппеенранту. В прошлом месяце компания уже увеличила количество отправлений из Петербурга в Хельсинки с двух до трёх в сутки.