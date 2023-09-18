А куда деваться? На автобусы в Финляндию фиксируется сверхспрос — все билеты раскуплены

После того как въезд в Финляндию закрылся для личных автомобилей россиян, автобусы в Суоми остались единственным способом попасть за шлагбаум для обладателей шенгена. Теперь перевозчики реанимируют «доковидные» маршруты, чтобы покрыть возросший спрос. Как сообщает 18 сентября 47news, билеты приходится покупать за несколько недель.
К примеру, автобусный перевозчик Ecolines с 6 октября запустит ежедневные рейсы из Петербурга в финскую Лаппеенранту. В прошлом месяце компания уже увеличила количество отправлений из Петербурга в Хельсинки с двух до трёх в сутки.
В компании «Совавто» журналисту издания также рассказали, что билеты у них можно купить только за 2–3 недели. Оператор отправляет свои автобусы в Финляндию также три раза в день. Заместитель гендиректора Сергей Петросян отметил, что автобусные маршруты остались единственной лазейкой во внешний мир. Одно дело — лететь через Турцию, Ереван и Сербию за сотню тысяч, совсем другое — добраться до Хельсинки за 3–5 тысяч и улететь оттуда куда угодно за меньшие деньги.
Для того чтобы уехать в Суоми из Петербурга, нужно иметь двойное гражданство, ВНЖ в странах Шенгенской зоны или Швейцарии, а также приходиться родственниками гражданам стран Шенгенской зоны или имеющим ВНЖ в Финляндии. Еще можно въехать по учебным визам или на деловую встречу, но та должна проходить на территории Финляндии.
8 сентября Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором говорится, что антироссийские санкции, принятые в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт россиян. Таким образом, на территорию ЕС граждане РФ не могут въезжать на личных машинах. Въезд закрыли Эстония, Литва, Финляндия и Польша. Финские таможенники обещают ловить российские машины как на границе с РФ, так и у границы с Норвегией. Потому что Норвегия не входит в ЕС, а санкции запрещают ввоз автомобилей на территорию ЕС.