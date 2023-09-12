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    Еврокомиссия смягчила запрет на ввоз личных вещей гражданами РФ. Но машину по-прежнему могут отобрать

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    Еврокомиссия 12 сентября смягчила запрет на ввоз россиянами в ЕС так называемых «personal goods» — товаров для личного пользования. Например, одежды.

    Национальным органам стран ЕС следует прежде всего сосредоточиться на автомобилях въезжающих россиян при исполнении импортного эмбарго, передает РБК.

    Это отход от прежней позиции ЕК, которая включала в список запретного и конфискуемого личные вещи — одежду, мобильные телефоны, даже предметы гигиены и косметику.

    Еврокомиссия пересмотрела свои разъяснения от 8 сентября, которые определяли, как именно странам ЕС следует применять запрет на ввоз из России товаров по перечню приложения XXI к ст. 3i санкционного регламента № 833/2014.

    В редакции от 12 сентября ЕК обновила интерпретацию ст. 3i. Теперь она подчеркивает, что автомобили — это категория товаров, которая может быть использована для обхода санкций.

    В то же время к товарам «которые вызывают несущественную озабоченность с точки зрения обхода санкций» — таможенникам рекомендовано применять запрет «пропорциональным и разумным образом».

    Как отмечает РБК, в разъяснении ЕК ничего не говорится про смартфоны, ноутбуки и фотоаппараты.

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