«Не снимут ли труселя на въезде в ЕС»: Как россияне гадают у границы с Эстонией, Латвией и Литвой

Фото: Петр Ковалев/ТАСС Поделиться Поделиться





В чатах путешественников из России, пересекающих границу ЕС, смятение — Эстония вместе Латвией и Литвой десятками разворачивают авто. Прибалты уже успели пригрозить порыться в багаже россиян, и намекнуть на конфискацию уже въехавших авто — всё строго по туманной рекомендации Европейской комиссии. Россияне обсуждают экстравагантные меры с юмором и ищут обходные пути.





Стоит отметить, что все три государства — Латвия, Литва и Эстония — находятся в авангарде введения санкций против россиян — туристам с обычным шенгеном въезд в них заказан еще с сентября прошлого года. Априори поток въезжающих в них сейчас состоит не из праздных россиян-туристов, а, скорее граждан самого ЕС, и других стран, обладателей ВНЖ, ПМЖ, и прочих давно и главное — легально живущих. Поэтому и «улов» первых дней ограничений вышел скромным.

Первый развернутый на эстонской границе россиянин оказался для прибалтов «самострелом». Машина хоть и была с российскими номерами, но управлял ей водитель со вторым гражданством страны Евросоюза — Литвы.



«При въезде в пункт пропуска Нарва-1 эстонские таможенники сообщили ему о запрете ввоза данной категории автомобилей, после чего он был направлен обратно на территорию России», — сообщила таможня https://t.me/customs_rf/3150.

Обычно, как отметил Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс, в последние месяцы границу пересекали около 40 авто в день.

В Латвию на границе тоже пусто. Только из Псковской области попытался было заехать один водитель, но развернулся в Россию сразу после того, как узнал, что не сможет въехать в страну, пишут местные СМИ. И только Литва, как сообщают местные журналисты, за двое суток не впустила 36 машин с номерами России, видимо, понадеявшихся, что там, в отличие от Эстонии и Латвии, могут пропустить.



Сами авторы ограничений отмечают, что оказалось бессмысленно закрывать форточку, пока открыта дверь — директор Таможенного управления Латвии Раймонд Зукулс отметил, что «российские жители, вероятно, хорошо информированы» и сейчас попадают в страну через Финляндию, власти которой никаких ограничений для машин с российскими номерами не вводили. Но это еще могут исправить — Германия с весны вполне успешно ловит россиян с паромов из Дании и на автобанах в Скандинавию и отбирают авто.

В Прибалтике нашли и другие точки роста. Во-первых, в таможне Литвы уточнили https://www.lrt.lt/pl/wiadomosci/1261/2075829/departament-cel-decyzja-w-sprawie-samochodow-zarejestrowanych-w-rosji-wplynie-rowniez-na-te-juz-znajdujace-sie-w-ue, что пограничная служба Евросоюза может начать конфисковывать автомобили с российской регистрацией, которые уже находятся в ЕС. Новое правило начнет действовать через 2–3 недели. Поддержал инициативу и глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс, который так же предложил конфисковывать или перерегистрировать машины с российскими номерами, уже находящиеся в стране.



«Вы не знаете пробивают на выезде из Евросоюза время пребывания авто? У меня одна машина в Литве живет уже 6 лет, думаю вывезти её, или похоронить на чужбине ….», — уже на всякий случай консультируются в чатах Литвы россияне.



Другие в то же время обсуждают альтернативные маршруты. Например, через Польшу.

«Германия машины отжимала, останется через Норвегию только в Польшу паромом, но поляки имхо подтянутся. Они в авангарде всегда», — обсуждают в чатах.

Во-вторых, в таможенном департаменте Минфина Литвы заявили журналистам, что их таможенники уже могут конфисковать на границе личные вещи въезжающих в страну россиян.

Чиновники, конечно, пообещали, что «будут основываться на том, что и в каком количестве перевозится в конкретном случае», например, «характере имеющихся предметов» — новые они или бывшие в употреблении. Это касается всех личных вещей, которые перечислены в разъяснениях Еврокомиссии, включая косметику, одежду и технику.



Инициативу конфискаций поддержала и таможня ФРГ. Немецкие пограничники в комментарии РБК заявили, что готовы изымать у россиян не только автомобили, но и смартфоны, ноутбуки и другие предметы личного пользования.



На туристическом форуме Винского на эту тему третий день продолжается коллективный сеанс психотерапии на тему «не снимут ли труселя на въезде в ЕС». Пока сторонников того, что вся ситуация раздута — больше, а реальных случаев, кроме машин, нет.

Еврокомиссия, которая и заварила эту кашу, пересмотрела свой запрет, но не внесла конкретики, уточнив, что автомобили «подвержены особому риску» для обхода санкций, поэтому им будут уделять «особое внимание», а вот к запрету предметов личной гигиены и одежды власти ЕС должны подходить «разумно и обоснованно».



В постоянном представительстве России при ЕС заявили, что скорректированные инструкции Еврокомиссии не улучшают ситуацию для россиян. С критикой инициативы с противоположной стороны границы выступил депутат Евродепутата Сергей Лагодинский, который отправил на имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен письмо, в котором назвал запрет на ввоз в ЕС личных вещей граждан России бесполезным и вредным решением.



Новые разъяснения Еврокомиссии, которые четко и недвусмысленно запрещают ввоз личных вещей и транспортных средств гражданами России в ЕС, по его словам, «юридически и политически ошибочны».

«Такая интерпретация вредна с точки зрения эффективности ограничительных мер и абсолютно бесполезна с точки зрения прекращения (конфликта), — цитируют письмо депутата СМИ — Эти толкования ограничительных мер дискредитируют институт эмбарго как законный инструмент нашей политики и нас как продуманную правовую систему».

А пока в Европе застряли в формулировках, поездки в Прибалтику и Германию вскоре рискуют превратиться для россиян, как шутят на форумах, в сюжет сказок Братьев Гримм: «Приходи ко мне не одетая и не голая, не верхом и не в повозке, не путем, а всё же дорогою».

P.S.

В Испании и Италии, которые чаще других в ЕС дают туристические визы россиянам, заявили, что ничего конфисковать не будут.



«Путешественники должны приехать в ЕС из другой страны внутри или за пределами Евросоюза, также они должны не подпадать под санкции. В этом случае действие регламента № 833/2014, который запрещает ввоз из РФ в ЕС ряда товаров, на них не распространяется», — заявили ТАСС в Государственном агентстве налоговой службы Испании.



Президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини заявил, что при въезде в Италию машины с номерами РФ изыматься не будут. По его информации, сейчас власти страны даже не рассматривают возможность применения подобных мер, пишет «Коммерсант».



Таможня Австрии также сообщила ТАСС, что не зафиксировала случаев конфискации автомобилей с российскими номерами или личных вещей россиян в связи с разъяснениями Еврокомиссии о применении санкций. Об этом нам сообщили в информационном центре австрийской таможенной службы.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

