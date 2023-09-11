Россияне выиграли суды по изъятым автомобилям в Германии. Но их не дают

Граждане России с помощью адвоката смогли через суд в немецком Любеке признать незаконным арест их автомобилей в Германии. Но вернуть машины это пока не помогло, сообщила адвокат Элина Винер.



Как рассказала 11 сентября «Фонтанке» адвокат, судья города Любек признал арест незаконным, не увидев состава преступления в путешествии в Европу и отметив, что частная поездка российского туриста не приносит России существенной прибыли, как это прописано в санкциях. Но машины россиянам все равно не вернули.

По словам Винер, в таможне сказали, что последнее слово за прокурором, он подал жалобу на решение судьи, и теперь дело будет рассматривать вторая инстанция — Landgericht (Земельный суд. — Прим. ред.) — в Любеке.