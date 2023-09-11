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    Россияне выиграли суды по изъятым автомобилям в Германии. Но их не дают

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    Граждане России с помощью адвоката смогли через суд в немецком Любеке признать незаконным арест их автомобилей в Германии. Но вернуть машины это пока не помогло, сообщила адвокат Элина Винер.

    Как рассказала 11 сентября «Фонтанке» адвокат, судья города Любек признал арест незаконным, не увидев состава преступления в путешествии в Европу и отметив, что частная поездка российского туриста не приносит России существенной прибыли, как это прописано в санкциях. Но машины россиянам все равно не вернули.

    По словам Винер, в таможне сказали, что последнее слово за прокурором, он подал жалобу на решение судьи, и теперь дело будет рассматривать вторая инстанция — Landgericht (Земельный суд. — Прим. ред.) — в Любеке.

    Какие аргументы приводит прокурор и как россияне отбивают свои машины в Германии — читайте в материале «Фонтанки».

    Накануне Евросоюз заявил, что неважно, для чего вы ввозите машину из России через границу, — для него это «санкционка» в любом случае. Мотивировку читайте здесь.

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