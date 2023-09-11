«Еще есть шансы выиграть»: как адвокат в Германии возвращает изъятые машины россиян

Фото: Юрий Белинский / ТАСС Поделиться Поделиться





Еще до последних разъяснений Еврокомиссии судья в немецком Любеке постановил: вернуть россиянам их машины, арестованные как незаконно ввезенная в Европу санкционка. Исполнение решения сейчас под вопросом, но шансы побороться в высшей инстанции есть, заявила в интервью «Фонтанке» адвокат из Гамбурга Элина Винер. Она представляет интересы большинства известных редакции пострадавших от неожиданной трактовки западных санкций.



— Мне неизвестно общее число пострадавших по Германии. В настоящий момент у меня достаточно клиентов и количество увеличивается постоянно. Машины у большинства из них были арестованы в земле Шлезвиг-Гольштейн и в Гамбурге. Но у меня есть и клиенты из Берлина.



Адвокат Элина Винер получила юридическое образование в Нижнем Новгороде, с 1999 года преподавала в Волго-Вятской академии государственной службы и в Нижегородском коммерческом институте. В 2009 году закончила юридический факультет Гамбургского университета. Работала в юридическом отделе Гамбургской торговой палаты, юридическом отделе Гамбургского Порта HHLA, а затем организовала собственную адвокатскую контору в Гамбурге.



Случаи отличаются друг от друга нюансами. Например, стоимостью машин — от недорогих до класса «люкс», есть граждане с видами на жительство европейских стран, есть люди с двойным гражданством и обычные туристы — с шенгенскими визами. Есть и случаи, похожие на дело Ивана К., (которому машину уже вернули — прим. ред.).



На всех клиентов заводятся уголовные дела в связи с нарушением европейских санкций.

— Как развивалась ситуация с решениями об аресте авто в суде?

— Судья города Любек сначала подтвердил запрос прокуратуры на арест автомобилей, а потом удовлетворил поданное мною обжалование и признал арест незаконным. Этот же судья принял подобное решение и по другим моим делам, то есть признал аресты незаконными.



Он аргументировал свои решения тем, что мои клиенты не создали своими частными поездками состав преступления который регулируется статьей 3i, а именно, там написано: «ввоз и вывоз товаров, (в данном случае машин), которые приносят России существенную прибыль». Судья написал, что обычная частная поездка туриста российского не приносит России существенной прибыли.



— Сколько дел по машинам из России удалось выиграть? По каким случаям были приняты положительные решения?



— Точное число положительных решений я называть не буду, но их не 2 или 3, а больше. Можно сказать, что среди тех, арест чьей машины признали незаконным, нет граждан ЕС. Это обычные россияне, кто-то просто с шенгенской визой или ВНЖ какой-то европейской страны, а у кого-то есть двойное гражданство, но не страны ЕС.



«Фонтанка» подробно рассказывала, как Сергей из Петербурга лишился машины прямо на автобане под Гамбургом. Его с женой и двумя маленькими детьми высадили на ближайшей заправке, несмотря на туристические визы и планы в самое ближайшее время покинуть страну. И не его одного. А беременную россиянку Марию со всеми вещами лишили машины по прибытии на пароме в тысячах километров от жилья в Испании, где у неё ВНЖ. И еще и оформляли 8 часов подряд, грозили уголовным делом и сроками до пяти лет лишения свободы. Вернули машину в итоге только Ивану, у которого авто увели прямо от дома.

— Когда теперь немецкие таможенники должны отдать машины?

— Да, дела я выиграла, у нас есть судебные решения, но машины назад мы еще не получили. Я звонила в таможню, и мне ответили, что последнее слово за прокурором, так как именно прокурор имеет право подать жалобу на решение судьи, и это значит, что наше дело будет рассматриваться в высшей инстанции. Последнее слово будет за судьей из Landgericht (Земельный суд — прим. ред.) — в Любеке. Прокуратура уже сообщила мне, что подает жалобу на решение.



— Как прокурор обосновал обжалование решения судьи?

— В качестве обоснования они прилагают разъяснения нашего министерства экономики (немецкого). Весь спор идет об элементе состава преступления — «товарах, которые приносят России существенную прибыль». Они в своих разъяснениях пишут, что «в противном случае мы не сможем достигнуть цели европейских санкций» и это приведет к огромному количеству судебных дел.

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— 8 сентября Еврокомиссия подтвердила запрет россиянам въезжать на личных автомобилях в ЕС. Это подтверждение написано на сайте Еврокомиссии в формате ответов на часто задаваемые вопросы. Что вы думаете про это решение?





— Остается только надеяться, что мои клиенты по делам, которые я выиграла, получат свои автомобили. Судебные постановления, подтверждающие незаконность ареста машин, играют важную роль для судебной практики. Но эти постановления не являются прецедентом.



Во-первых, дела клиентов отличаются друг от друга. Во-вторых, каждый судья имеет право на свою точку зрения и может по-своему толковать новую норму права. Поэтому и существует возможность обжалования судебного решения в высшей инстанции.



Я считаю, что есть о чем спорить и во второй инстанции. Эти разъяснения Еврокомиссии — не нормативные акты, а чье то мнение. У моих клиентов есть все документы о том, что их машины были куплены в России несколько лет назад, поставлены на учет в ГИБДД, и нет никакой прибыли России от их поездок в Европу, а наоборот — россияне приносят прибыль Европе: ночуют в отелях, едят, заправляются. И поэтому я считаю, что есть шансы выиграть эти дела.



Я слышала, что некоторые россияне пытаются судиться сами, так как не имеют денег на адвокатов. Важно отметить, что во второй инстанции представлять интересы пострадавших могут только адвокаты.



— Если высшая инстанция подтвердит незаконность ареста машин, то есть ли у россиян право на компенсацию?



— При закрытии уголовного дела пострадавшие могут рассчитывать на компенсацию ущерба, связанного с арестом машины. Поэтому важно хранить всю документацию, подтверждающую этот ущерб. В компенсацию входят и расходы на оплату адвоката, размер которого соответствует Закону о гонораре адвоката. Сейчас я занимаюсь именно таким делом о компенсации. Прокуратура Гамбурга прислала мне письмо с указанием, что в течении месяца мы имеем право направить ходатайство с расчетом размера ущерба.



Беседовал Илья Казаков, «Фонтанка»

