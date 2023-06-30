Въехал в ЕС? Прощайся с машиной: как в Германии отнимают авто у россиян

Фото: предоставил Сергей Поделиться Поделиться





Детей и вещи выгрузили прямо на заправке, машину забрал немецкий эвакуатор. Такой вот печальный итог отпуска в Европе для семьи из Петербурга. Похожих случаев уже больше десятка — в Германии начали массово конфисковать автомобили с российскими номерами. Таможня ссылается на прошлогоднюю норму, которую вдруг начала применять, адвокаты разводят руками. Если практика распространится на всю Германию и даже ЕС, то последствия будут печальны.





Сергей из Петербурга вместе с женой и двумя маленькими детьми с конца мая путешествовал по Европе на машине. Границу ЕС они пересекли в Норвегии, по французским шенгенским визам. За несколько недель проехали Финляндию, Германию, Австрию, Францию, Испанию, Италию, а возвращаться обратно домой решили на пароме Стокгольм — Хельсинки.



29 июня, когда петербуржцы уже ехали по Германии в сторону Скандинавии, на автобане за Гамбургом их обогнала машина, из которой высунулась рука с жезлом, а на заднем стекле загорелась табличка Follow me («Следуйте за мной». — Прим. ред.).



Остановились прямо на ближайшей заправке. Вышедшие из машины сотрудники немецкой таможни сказали что-то про эмбарго, санкции с 2014 года и добавили, что машину забирают. А еще что будет уголовное дело. Личные вещи, детей и жену вместе с Сергеем выгрузили прямо на дорогу, Audi с петербургскими номерами поставили на эвакуатор и увезли.



предоставил Сергей

Фото: предоставил Сергей Фото: предоставил Сергей Фото: предоставил Сергей Фото: предоставил Сергей Фото: предоставил Сергей Поделиться Поделиться









Все рассказы о том, что они едут домой, что они туристы и у таможни в Норвегии, как и в других странах ЕС, вопросов к ним почему-то не возникло, немецких таможенников не впечатлили. Они применяют нормы здесь и сейчас, а другие их не волнуют.

В процессе препирательств Сергей вышел на связь с консульством России. Там помогли общаться с представителями таможни и предложили прислать бумаги, которые выдадут немцы, чтобы обеспечить перевод и сказать, подписывать их или нет. Но больше ничем помочь там не могут. И что делать дальше, петербуржцы пока не знают.



Беременную отправили в отель



Первые случаи конфискации в Германии начали фиксировать в конце мая. Одной из первых была петербурженка Мария. У неё, в отличие от семьи Сергея, целый ВНЖ Испании, но она с мужем постоянно ездила в Россию. Машину раньше оставляли в Эстонии или Финляндии, а в этом мае решили попробовать новую схему.



«В этот раз мы решили доехать на авто до нашей квартиры в Испании, так как я беременна, едем с собакой, плюс куча личных вещей — на самолете было бы слишком сложно. Въехали 29 мая из РФ в Эстонию, доехали до Латвии, оттуда на пароме до Германии. При сходе с парома в Травемюнде в Германии нас остановила немецкая таможенная служба, которая попросила у нас документы и спросила, куда мы едем. А далее выдали нам бумагу, на которой было написано по-русски, что автомобиль у нас конфискуют за нарушение эмбарго с возбуждением уголовного дела. Никакие аргументы о том, что автомобиль будет вывезен и используется как личное транспортное средство, не имели силу».



Как говорит Мария, таможенной службе было достаточно того, что на машине с российскими номерами просто въехали на территорию Евросоюза.

«На вопрос, почему нас тогда пропустила таможня в Эстонии, если въезд в ЕС действительно запрещен на российских номерах, ответили, что это не их зона ответственности и они реализуют закон по месту», — объяснила Мария «Фонтанке».

По её словам, оформление конфискации продлилось в общей сложности 8 часов. В процессе ей стало плохо. Но здесь, в отличие от случая с Сергеем, немцы пошли навстречу.



«Сотрудники таможни согласились сопроводить нас на нашем же автомобиле до ближайшего отеля, дождались, пока муж полностью освободил авто от всех личных вещей, занес все в номер и помог мне заселиться. Далее муж вернулся в офис таможни, где ему выдали бумаги о конфискации, забрали автомобиль и ключи», — рассказала Мария.



Фото: предоставила Мария Фото: предоставила Мария Поделиться Поделиться





Машину забрали прямо от дома

Может показаться, что чтобы лишиться машины, надо куда-то ехать. Но есть случай москвича Ивана Коваля, у которого ВНЖ в Германии. Его машину забрали прямо от дома в Гамбурге. Таможенники просто проезжали мимо, так как их управление находится в 200 метрах от его дома, и, видимо, «взяли халтурку».

«Они просто остановились около машины, я как раз от неё отходил. Спросили: «Это ваша машина?», попросили документы. Я им дал, там не к чему было придраться. Самое главное — машина даже была поставлена на учет в таможне за неделю до этого. Долго звонили кому-то, проверяли. И в итоге сказали, что к документам вопросов никаких нет, но вынуждены машину арестовать», — рассказал Иван «Фонтанке».



Во всех случаях таможенники ссылаются на регламент Совета (ЕС) № 833/2014 от 31 июля 2014 года, который опубликован на сайте немецкой таможни https://www.zoll.de/SharedDocs/Downloads/DE/Vorschriften/Aussenwirtschaft-Bargeldverkehr/vo_eu_833_2014.html, и поправки от 7 октября 2022 года, так называемый восьмой пакет санкций. В них действительно есть запрет на ввоз в ЕС из России товаров, которые «приносят России значительный доход» (здесь он на русском https://bgplaw.com/alerts/vosmoy-paket-sanktsiy-es), в том числе личных автомобилей, но ранее эта норма не применялась в Германии и Европе.

Можно было бы сказать, что все изъятые авто какие-то особенно дорогие, но в числе арестованных есть как и премиальные BMW и Audi, так и старенький Volvo 2012 года или «японка» Honda Freed 2017 года. А задерживают машины как у терминала парома, так и прямо на дороге. Таким образом никакой системы и критерия не проглядывается.



Отвечая на запрос DW* https://t.me/dwglavnoe/28969 (*признан иноагентом), немецкая таможня подтвердила, что имеет право экспроприировать автомобили с российскими номерами.

Таможня осуществляет контроль над соблюдением антироссийских санкций ЕС в области импорта, экспорта и транзита товаров. «В случае выявления возможных нарушений санкций при въезде частных лиц таможенные органы действуют в рамках своих полномочий», — подтвердил https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/18147639 ТАСС то же самое представитель таможенного управления Андре Ленц.



Но, по мнению обозревателя издания Никиты Жолквера (https://youtu.be/LDKQbUA9Ydc?t=2475), это может быть личной инициативой таможенных чиновников, которые сыграли на разночтении в английской версии документа и его немецком переводе, в котором сначала идет речь идет об экспорте автомобилей из РФ, а затем — о «вывозе автомобилей».



Представительница Минфина ФРГ на правительственной конференции предложила пострадавшим опротестовать действия немецкой таможни или воспользоваться услугами адвоката. Но пока это не дает успеха.

Адвокат Ивана накануне получил письмо из главного управления таможни Гамбурга, что они приняли его жалобу на арест авто и направили его обращение в прокуратуру Гамбурга. А адвокат Марии связался с прокурором Гамбурга. Но там развели руками.



«Она позвонила, чтобы узнать возможность разрешить оперативно вопрос, так как не увидела никаких нарушений с нашей стороны. Прокурор ответил, что сталкивается с таким делом впервые и пока что не знает, как трактовать наше дело, — рассказала Мария «Фонтанке». — По ситуации на конец июня ситуацию решить не удалось Письмо от адвоката в таможню о выкупе автомобиля под залог осталось без ответа. 19 июня новый адвокат составила письмо в таможню, ответа можно ожидать до двух месяцев...»



В целом ситуация — тревожный звоночек. Пока практику не переняли таможенники по всей Германии и в других странах ЕС, в частности в Эстонии, Латвии, Литве и Норвегии с Финляндией. Но в случае, если это произойдет, то будет грозить почти полной остановкой движения российских авто в Европу, и не десятками, а тысячами конфискаций.

И это россияне еще не знают, в чем конкретно их обвиняют и по какой статье будут судить, в бумагах лишь содержится угроза уголовного преследования, конкретной статьи нет, как и судебной практики.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

