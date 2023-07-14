Фриц, у нас отмена: как русский Иван отбил машину у таможни Германии и кто заплатит за страдания

Фото: Иван Коваль Поделиться Поделиться





Первый россиянин смог вернуть конфискованную в Германии машину. Борьба за неё заняла 1,5 месяца. Но до сих пор до конца неясно, почему вдруг авто внезапно решили вернуть и стоит ли радоваться всем остальным пострадавшим от таможенников. Немецкая прокуратура прямо говорит — это пока не конец.



Москвич Иван Коваль, у которого ВНЖ в Германии, лишился авто 1 июня, став одним из первых «клиентов» немецких таможенников. Его машину забрали прямо от дома в Гамбурге. Видимо, сотрудники таможни просто проезжали мимо, так как их управление находится в 200 метрах от жилища переехавшего россиянина.



«Они просто остановились около машины, заметили российские номера, я как раз от неё отходил. Спросили: «Это ваша машина?», попросили документы. Я им дал, там не к чему было придраться. Самое главное — машина даже была поставлена на учет в таможне за неделю до этого (Иван официально её перевез и хотел поставить немецкие номера. — Прим. ред.). Долго звонили кому-то, проверяли. И в итоге сказали, что к документам вопросов никаких нет, но вынуждены машину арестовать», — рассказывал Иван «Фонтанке».



Таможенники сослались на регламент Совета (ЕС) № 833/2014 от 31 июля 2014 года, который опубликован на сайте немецкой таможни, и поправки от 7 октября 2022 года, так называемый восьмой пакет санкций, в котором действительно есть запрет на ввоз в ЕС из России товаров, которые «приносят России значительный доход» (здесь он на русском), в том числе личных автомобилей.



Но если следовать такой логике, то россиянам остается только въезжать в ЕС голыми — в том же списке всё, от телефонов и компьютеров вплоть до школьных ранцев. На немецком языке в документе используется термин Einfuhr, который может означать простой ввоз для личного пользования, но в оригинальной английской версии документа речь идет именно об импорте из России.



Иван Коваль нанял адвоката и начал борьбу за автомобиль. Лишь в конце июня Иван через адвоката получил письмо из главного управления таможни Гамбурга, что они приняли его жалобу на арест авто и направили его обращение в прокуратуру Гамбурга. А там, видимо изучив все обстоятельства, распорядились — машину вернуть. В письме таможни от 13 июля нет ни извинений, ни объяснений этого решения. Просто адрес и время, когда нужно явиться за автомобилем.



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Утром 14 июля Иван Коваль уже подписал необходимые документы в Гамбурге и уехал на своем авто. Фанфар и извинений также не прозвучало — процедура была будничной.



«Просто бумагу подписал, и все. Других машин с российскими номерами на парковке не видел. Потом еще ездил в таможню, чтобы транспортный налог оплатить, и рассказал рядовым сотрудникам про аресты машин с российскими номерами. Они были в шоке, вообще не понимали, как такое возможно», — рассказал Коваль 14 июля «Фонтанке».



Почему в конце весны внезапно стали арестовывать машины с российскими номерами, а теперь так же внезапно стали вдруг отдавать обратно — никто внятно пока не объяснил. Таможенное управление Германии от комментариев отказывается.



«Мы просим вашего понимания, что мы не можем комментировать конкретные отдельные случаи», — заявили пресс-службе ведомства ТАСС.



А в прокуратуре Гамбурга прямо заявили, что ничего еще не кончилось.



«Формально процедура еще не прекращена. В настоящее время документы отправлены. После того как они будут возвращены, будет рассмотрен вопрос о прекращении производства по делу», — заявили в ведомстве агентству.



Остальные россияне никаких писем не получали и задаются вопросом: распространяется ли на них решение, которое сработало для Ивана? Состав пострадавших очень разношерстный — это как простые туристы, так и обладатели ВНЖ и паспортов стран ЕС, и ситуация у всех разная.



Например, Сергей из Петербурга лишился машины прямо на автобане под Гамбургом. Его с женой и двумя маленькими детьми высадили прямо на ближайшей заправке, несмотря на туристические шенгены и планы в самое ближайшее время покинуть страну. И не его одного. А беременную россиянку Марию со всеми вещами лишили машины по прибытии на пароме в тысячах километров от жилья в Испании, где у неё ВНЖ. И еще и оформляли 8 часов подряд. Грозили уголовным делом и сроками до пяти лет лишения свободы.



Так что если это всё была ошибка и неправильная трактовка документа, что немцы напрямую пока не признали, то россияне, очевидно, желали бы получить не только машины, но и компенсацию за свои страдания и понесенные убытки. Этим уже озадачился Иван.



«Я надеюсь, что с таможни получится взыскать расходы на адвоката. Также адвокат сказала мне про компенсацию — что за каждый день ареста машины мне может быть положена выплата. Будем её добиваться», — сказал Коваль «Фонтанке».



Илья Казаков, «Фонтанка.ру»