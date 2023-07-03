Россиян могут лишить свободы на 5 лет за въезд в ЕС на своих авто

Россиянам грозит до пяти лет лишения свободы за въезд на территорию Евросоюза на автомобилях с российскими регистрационными знаками, следует из положений «Закона о внешней торговле» ФРГ.



Генконсульство России в Гамбурге сообщило 3 июля, что россиянам грозит не только конфискация авто в Германии, но и может быть возбуждено уголовное дело — в соответствии с параграфом 18, пунктом 1 «Закона о внешней торговле» ФРГ. Уголовные положения (закон опубликован, например, здесь) предполагают наказание в виде лишения свободы на срок от трех месяцев до пяти лет.