Россиянам рекомендовали не ездить в Европу на своих авто — могут конфисковать

Поездка на автомобиле с российскими номерами в Европу не рекомендуется и может закончится конфискацией, предупредили в российском генконсульстве в Гамбурге.
Как говорится в заявлении на сайте учреждения
«Данные действия немецкая сторона осуществляет в соответствии с Постановлением Совета ЕС
И в связи с этим настоятельно рекомендовали россиянам воздержаться от въезда на территорию ЕС на транспортных средствах с российскими государственными регистрационным номерами.
О том, как в Германии отнимают машины, в том числе даже у туристов, читайте в материале «Фонтанки».