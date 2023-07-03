Россиянам рекомендовали не ездить в Европу на своих авто — могут конфисковать

Поездка на автомобиле с российскими номерами в Европу не рекомендуется и может закончится конфискацией, предупредили в российском генконсульстве в Гамбурге.



Как говорится в заявлении на сайте учреждения 3 июля , таможенная служба Германии начала конфисковать находящиеся на территории страны автомобили с российскими государственными регистрационными номерами.

