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    Россиянам рекомендовали не ездить в Европу на своих авто — могут конфисковать

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    Поездка на автомобиле с российскими номерами в Европу не рекомендуется и может закончится конфискацией, предупредили в российском генконсульстве в Гамбурге.

    Как говорится в заявлении на сайте учреждения 3 июля, таможенная служба Германии начала конфисковать находящиеся на территории страны автомобили с российскими государственными регистрационными номерами.

    «Данные действия немецкая сторона осуществляет в соответствии с Постановлением Совета ЕС № 833/2014 «Об ограничительных мерах в связи с действиями России по дестабилизации ситуации на Украине» (ст. 3i, Приложение XXI, часть В, код КН 8703), в соответствии с которым запрещается въезд и ввоз российских автомобилей на территорию ЕС. Против лиц, которые осуществляют подобные действия, помимо конфискации транспортного средства может быть возбуждено уголовное дело (в соответствии с § 18 пункта 1 «Закона о внешней торговле» ФРГ)», — сообщили в генконсульстве.

    И в связи с этим настоятельно рекомендовали россиянам воздержаться от въезда на территорию ЕС на транспортных средствах с российскими государственными регистрационным номерами.

    О том, как в Германии отнимают машины, в том числе даже у туристов, читайте в материале «Фонтанки».

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