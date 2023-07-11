«Новость показалась мне фейком». Рассказ петербуржца, у которого конфисковали машину в Германии

Фото: Олег Антонов Поделиться Поделиться





Житель Петербурга принял опрометчивое решение вернуться из Европы в Россию через Германию, да еще и на своей машине. На границе немецкую машину у него конфисковали ее соотечественники. «Фонтанка» публикует рассказ Олега Антонова, который новости читал, но рассчитывал, что обойдется.

Фото: Олег Антонов Поделиться Поделиться





Последний раз в Шенгенскую зону я въехал 20 апреля по туристической финской визе. Через Хорватию. В начале июля срок по визе подходил к концу, и я решил временно вернуться в Санкт-Петербург.

Я слышал о конфискациях автомобилей в Германии, но новость показалась мне явным фейком. Я попробовал поискать в интернете информацию на русском и английском, но ничего не нашел, все ссылались на непонятную историю одного человека. Сейчас-то я понимаю, что надо было звонить в консульство России в Германии и уточнять информацию. Но в тот момент ( 1 июля ) я решил всё же купить билет и ехать.



Пятого июля 2023 года я ехал из Гамбурга в Хельсинки, у меня был куплен билет на паром для меня и автомобиля, паром отходил в 02:00. До Травемюнде (Любек) я доехал без происшествий и спокойно зарегистрировался на паром в 22:00. Пока я стоял в ожидании, читал новости и увидел, что появились сообщения об изъятии автомобилей, сомневаться в которых уже сложно, — публикации на «Фонтанке», РБК, рекомендации посольства (не помню точную хронологию). Но я думал, что, раз уж я стою на паром, ничего случиться не может.

Фото: Олег Антонов Фото: Олег Антонов Фото: Олег Антонов Фото: Олег Антонов Поделиться Поделиться





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Около одиннадцати я увидел людей в светоотражающих жилетах, идущих по рядам автомобилей, ожидающих погрузки. Увидев мой русский номер, они оживились, подошли, попросили мой паспорт и документы на автомобиль, спросили, откуда и куда еду, что везу. Я честно ответил, что въезжал в апреле через Хорватию, сейчас еду в Финляндию и дальше в Россию. Они посовещались, кому-то позвонили и сообщили мне, что против меня возбуждено уголовное дело. Дали бумажку на русском, которую уже несколько раз публиковали в интернете. Там сообщалось, что машина подлежит изъятию из-за нарушения какого-то закона, относящегося к санкциям в отношении России.

«Фонтанка» подробно рассказывала о практике конфискации в Германии машин с российскими номерами. Это происходит на таможне — судя по рассказам, автомобиль могут прижать к обочине и забрать прямо на автобане. Ссылаются местные власти на восьмой пакет санкций ЕС, принятый в октябре 2022 года и запрещающий ввоз в Германию из России, которые приносят «значительный доход». Как мне объяснил таможенник, закон действует с октября, и если я въехал после, то являюсь нарушителем санкций. Если бы у меня был ВНЖ в Германии и какие-то немецкие документы на автомобиль, то их бы это устроило, а так как я нахожусь в Евросоюзе по туристической визе, то машину они изымают. По их словам, я могу подписывать или не подписывать документы, им не важно. Они говорили на английском, средненько, но мы друг друга понимали. Однако при попытке переубедить их они настойчиво предложили переводчика. Я согласился, и они удалились.





Оказалось, они вызвали переводчика из Любека и ждали, пока он приедет. В это время я стал звонить в консульство. Они сказали, что помочь ничем не могут, но дали несколько телефонов, в том числе Центра правовой помощи соотечественникам. Звонил в посольство, в центр помощи и друзьям. Мне посоветовали отдать машину и получить документы для дальнейшей подачи жалобы. Таможенники рассчитывали, что я поеду на машине с ними в Любек, где они хотели проводить меня до гостиницы и посодействовать обмену билетов на паром. Так как платить за гостиницу предлагалось мне самому, я отказался.



Из документов следовало, что машину они не «арестовывают», а конфискуют. На уточняющий вопрос — когда я смогу получить машину обратно — офицер ответил, что никогда. Но я могу обратиться к адвокату и подать жалобу. В документах о конфискации автомобиля указано лицо, принявшее решение о конфискации, это durch ZFA Hamburg, Herr Schedelgar. Его самого лично при изъятии не было, таможенники общались с ним по телефону. Они позволили мне забрать из автомобиля все вещи, успокаивали: «Не волнуйтесь, вам ничего не надо платить, ни штрафа, ни залога». На мой вопрос, как они сами оценивают ситуацию, таможенник сказал: «Это же всего лишь деньги» — имея в виду, что автомобиль можно купить.

Фото: Олег Антонов Фото: Олег Антонов Фото: Олег Антонов Фото: Олег Антонов Фото: Олег Антонов Фото: Олег Антонов Фото: Олег Антонов Поделиться Поделиться





Один из документов, которые надо подписать, делегирует какому-то чиновнику в Германии получать за меня корреспонденцию и отправлять ее мне. По их словам, это единственный возможный способ и просто отправлять корреспонденцию мне они не могут.

Сотрудники парома помогли мне перевезти вещи (а их было много и в не очень удобной форме большого количества сумок и пакетов, в автомобиле это всё отлично лежало), и я уплыл в Хельсинки. На корабле я нашел еще двух людей, путешествующих на русских номерах, у которых машины не конфисковали. Первые — семья беженцев, которая официально с бумагами перемещалась из Германии в Финляндию, имея на руках документы, разрешающие проезд на их автомобиле. По их словам, финская полиция ожидала их на берегу. Таможенники долго разбирались с их документами, но позволили проехать.



Также я познакомился с женщиной с дочкой, которые ехали на автомобиле с русскими номерами, тоже находились по туристической визе. Спасло их то, что на посадку они приехали за полчаса до окончания, когда таможенники уже уехали. Они тоже очень сильно переживали, так как оказаться в такой ситуации для них было бы еще более проблематично.

Также на пароме плыл мужчина, путешествующий на мотоцикле на русских номерах (тоже с туристическим «шенгеном»). По его словам, таможенники даже не пошли смотреть мотоциклы, ожидающие очереди впереди автомобилей.

Дальнейшую информацию я выяснил уже после прибытия в Хельсинки.

Таможня Германии делится на 8 региональных отделений. Каждое отделение имеет подразделение «клерков», занимающихся таможенным оформлением, и таможенной полиции, работающей с нарушениями и проверками. Вот такое силовое таможенное ведомство гамбургской таможни (город Киль) и придумало один интересный фокус с законом Еврокомиссии, запрещающим много всего, в том числе экспорт легковых автомобилей. При переводе на немецкий язык этого закона было использовано более общее, но более формальное слово для обозначения импорта, его также можно трактовать как ввоз. Поэтому кто-то в этой таможне решил, что вполне в рамках закона изымать автомобили на русских номерах, ввезенные в Евросоюз в октябре 2022-го или позднее.

Так как помимо конфискации речь идет о возбуждении уголовного дела, в теории за въезд на российских авто в Германию может грозить и лишение свободы сроком от 3 месяцев до 5 лет. «Фонтанка» подробно писала, на какие конкретно документы ссылаются в Германии и почему некоторые юристы ставят их под сомнение. Тем не менее генконсульство в Гамбурге прямо рекомендует россиянам не ездить на своих авто через границу, а вскоре и посольство Нидерландов в России предупредило о возможной конфискации в Германии машин с российскими номерами. На замечание, что раз автомобиль впустили таможенники другой страны, значит это законно, они отвечают, что просто таможенники других стран не соблюдают закон, а их это не интересует, они хорошо делают свою работу. Логика тоже не работает, никакие объяснения, что импорт — это для других целей, что санкции не рассчитаны на гражданское население России, не помогают. Таможенные работники других земель считают такую практику очень странной и сомневаются в адекватности своих коллег.

Конфискуют автомобили на российских номерах уже довольно давно, иногда даже у тех, у кого есть ВНЖ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Из России в тюрьму? Как немцы объясняют отъем машин у россиян С трудом я вышел на активиста Ивана, представляющего группу пострадавших от действий Гамбургской таможни (кстати, все пишут «таможня Германии», что немного вводит в заблуждение, о подобных действиях других таможен Германии я информации не нашел). По его словам, он лично разговаривал с 12 людьми, которые лишились автомобилей аналогичным образом. На данный момент нет ни одного известного случая возврата автомобиля.

Все в один голос предлагают обратиться к адвокатам для составления и отправки жалобы на действия таможенников. Я начал изучать, а что, собственно, дальше, посмотрел образец того, что адвокат отправляет и куда.



Оказалось, что жаловаться нужно непосредственно в таможню, которая изъяла автомобиль (в моем случае это Hauptzollamt Kiel). Ожидаемый эффект — в течение 2 недель должно прийти уведомление от них о том, что жалоба передана в прокуратуру. Далее ожидается, что прокуратура примет какое-то решение. Это может быть либо решение вопроса по существу, и тогда таможня должна будет его выполнить; это может быть передача дела в суд, который будет разбираться, правильно ли таможня применила закон. Или это может быть запрос в Еврокомиссию для разъяснения закона, чтобы можно было понять, что же они имели в виду и законно ли применять его таким образом.



Услуги адвоката кажутся мне довольно дорогими (я слышал ценники от 650 до 2500 евро, одна лишь консультация стоит 150 евро), поэтому я намереваюсь самостоятельно составить жалобу в таможню, отправить по электронной почте и заказным письмом и ждать результатов других пострадавших, чтобы понять, как лучше действовать.

Судя по той информации, что я собрал, шанс вернуть автомобиль всё же есть.



Олег Антонов, директор по развитию Санкт-Петербургской Школы Мозаики «Сад Гранат», специально для «Фонтанки.ру»