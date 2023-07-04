Из России в тюрьму? Как немцы объясняют отъем машин у россиян

Фото: Christoph Schmidt/ DPA/TASS Поделиться Поделиться





Немецкая таможня и адвокаты не могут однозначно объяснить казус с конфискацией автомобилей с российскими номерами в Германии. Кому-то удается вырваться из цепких лап таможенников без потерь, но прочим российские дипломаты рекомендуют воздержаться пока от поездок в ЕС. Ведь могут не только экспроприировать, но и лишить свободы на 5 лет.



«В июле планирую путешествие через Норвегию, Швецию, Данию, Германию, Францию в Испанию и обратно в качестве туриста на личном автомобиле BMW X7, купленном у официального дилера BMW в России в 2020 году. Машина в залоге у банка, куплена в кредит, в общем не товар, а личное средство передвижения. Могу ли я ездить на нем в Германии, и если да, то нужны ли какие-то документы, подтверждающие мои слова?» — спросил россиянин Олег у Таможенного информационного центра в Дрездене. И неожиданно получил ответ («Фонтанке» ни в центре, ни в пресс-службе таможни пока ничего не ответили).



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«Нынешние санкции против России запрещают ввоз автомобилей, произведенных в России или вывезенных из России, независимо от того, является ли ввоз временным или частным. Исключений нет», — заявили в центре (ответ есть в распоряжении редакции).



Но тут же оговорились — это не точно. «Поскольку этот ответ содержит юридические заявления, информация может быть предоставлена только в меру наших знаний и не устанавливает никаких юридических правил», — подстраховались немцы.



Олега такой расклад не пугает — он рассказал «Фонтанке», что все равно планирует ехать в Европу, и если что, то просто объедет Германию, а пока будет держать руку на пульсе. Но Олег с таким беспокойством не один. Россияне оборвали телефоны Центра правовой поддержки соотечественников в Германии, который российские дипломаты рекомендуют на своём сайте.



В основном все пытаются выяснить — ехать или нет. Как рассказали «Фонтанке», в центр только со вчерашнего дня поступило порядка 20 звонков. Там уже помогают нескольким россиянам, которые лишились машин, писать жалобы в немецкие ведомства, но пока в ответ лишь тишина. Хотя юристы уверены — немцы ошибочно трактуют постановление о санкциях.



Статья 3 i) постановления Европейского союза Nr. 833/2014 гласит: «Товары, указанные в приложении XXI, которые приносят России значительный доход, запрещено опосредованно или непосредственно покупать, ввозить или привозить в Европейский союз, если эти товары происходят из России или вывозятся из России».



«Действительно, в списках XXI под номером 8703 находятся автомобили, предназначенные для перевозки менее 10 лиц. Немецкие таможенные власти ссылаются на букву постановления: автомобили имеют российские номера и въезжают на территорию Европейского союза.



Если же руководствоваться смыслом и частично буквой постановления о санкциях: «...ограничить доходы Российской Федерации», то таможенники толкуют постановление ошибочно. Въезд и выезд граждан в Европейский союз на автомобилях с российскими номерами никакого дохода, не говоря уже о значительном доходе Российской Федерации, не приносят», — объясняют юристы центра.



Но признают — в конечном итоге эффективно растолковать положение 3 i) Nr. 833/2014 сможет только немецкий суд. Для этого необходимо обоснованно опротестовать арест, чем они и занимаются. Но пока таких судебных решений нет. Хотя некоторым россиянам удалось отбить свои машины. Но это скорее исключение из правил.



«31 мая меня остановили в порту Травемюнде вместе с другой российской машиной. У меня проверили документы и отпустили. Я таможеннику просто на немецком языке объяснил, что мы поздние переселенцы, приехали по программе, на постоянное жительство в Германию, нас пригласило одно из министерств Германии, что мы покинули Россию и будем здесь жить. Документы проверили и пожелали счастливого пути. А как я потом узнал, другую машину конфисковали», — рассказал «Фонтанке» Юрий (имя изменено).



Юрий попросил изменить имя, потому что: «...не хотелось бы, чтобы таможня Германии прочитала, поняла, что зря меня отпустила, и пришла ко мне домой за машиной».



Другим читателям «Фонтанки», с ВНЖ Испании, удалось, по их словам, отбить машину до суда.



«Мы с супругой столкнулись с полностью идентичной ситуацией еще в прошлом октябре, но успешно оспорили действия немецкой таможни в досудебном порядке, через испанских адвокатов. Ехали мы через Травемунде в сторону Испании. Нас тормознули на дороге, отвезли в какое-то поле и дальше ездили по мозгам часов 8. Сначала шили уголовку за незаконный ввоз, грозились забрать машину. Я отказался подписывать документы и отдавать машину, в итоге подписал какую-то бумагу о том, что я разрешаю им общаться со мной по почте, забрал ключи, и мы уехали. Через месяц мне пришел счет на 7000 евро, якобы таможенных платежей. После подключения к работе адвокатов нам удалось его оспорить. Стоит оговориться, что мы проживаем в Испании и к моменту подачи апелляции мы успели растаможить авто на территории Испании, бесплатно, по льготной схеме», — рассказал читатель «Фонтанки».



Испанская компания, которая предоставила юрпомощь, специализируется на таможенных спорах. «Фонтанка» запросила у неё информацию о случае с россиянами.



Но оба этих варианта никак не помогут туристам из России, которые ничего растаможить не могут при всем желании. Поэтому пока российские дипломаты из Гамбурга все же не рекомендуют ездить в ЕС. Или хотя бы в Германию. Во всяком случае до первых положительных судебных решений.



«Генконсульство настоятельно рекомендует воздержаться от въезда на территорию ЕС на транспортных средствах с российскими государственными регистрационным номерами», — говорится на сайте генконсульства России в Гамбурге.

Потому что помимо конфискации может быть возбуждено уголовное дело. А в соответствии с § 18, пунктом 1 «Закона о внешней торговле» ФРГ, как выяснила «Фонтанка», это от трех месяцев до пяти лет лишения свободы.



Как в Германии отнимают авто у россиян, в том числе у простых туристов из Петербурга, ловят у домов и на автобанах и как это обосновано в документах — читайте в первом материале «Фонтанки».



«Фонтанка» нашла таможенника, который подписывает документы о конфискации у россиян в Гамбурге, и ждет ответа от него и от самой немецкой таможни — всё осветим в следующих материалах.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

