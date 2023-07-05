Посольство Нидерландов предупредило о конфискации авто из России

Посольство Нидерландов в Москве предупредило своих граждан о том, что автомобили с российскими номерами конфискуют в Германии из-за санкций.

«Посольство получило информацию о том, что в некоторых случаях зарегистрированные в России автомобили, на которых граждане ЕС въезжали в Германию, были конфискованы немецкими властями в соответствии с положениями о санкциях ЕС. Запросы, направленные немецким властям, подтверждают, что это действительно так», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале посольства от 5 июля.

Посольство рекомендует владельцам авто с российскими номерами принять это во внимание при планировании поездки. Как немецкая таможня объясняет аресты автомобилей из России и почему это не точно — читайте в материале «Фонтанки».