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    Посольство Нидерландов предупредило о конфискации авто из России

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    16 комментариев

    Посольство Нидерландов в Москве предупредило своих граждан о том, что автомобили с российскими номерами конфискуют в Германии из-за санкций.

    «Посольство получило информацию о том, что в некоторых случаях зарегистрированные в России автомобили, на которых граждане ЕС въезжали в Германию, были конфискованы немецкими властями в соответствии с положениями о санкциях ЕС. Запросы, направленные немецким властям, подтверждают, что это действительно так», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале посольства от 5 июля.

    Посольство рекомендует владельцам авто с российскими номерами принять это во внимание при планировании поездки. Как немецкая таможня объясняет аресты автомобилей из России и почему это не точно — читайте в материале «Фонтанки».

    А в этом тексте мы рассказывали о нескольких случаях с россиянами, которые уже лишились авто и никак не могут их вернуть.

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    Конфискация автомобилейЕвропа
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    Комментарии 15

    AlBerkut05 Июл 2023 в 13:19
    Лучше бы их посольство в Германии объяснили немецким чинушам, что у них в Голландии есть всё для снятия абстинентного синдрома...
    +0−0
    Шкулев, верни старую верстку!05 Июл 2023 в 12:48
    добрая Новость! сдавайте свои автомашины Добровольно, пока не поздно в Цивилизованные страны!
    +1−3
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