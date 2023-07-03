Россиянам пригрозили арестом за въезд в ЕС на своих авто: новости СВО за 3 июля

Россиянам в ЕС на своих авто может грозить не только конфискация машины, но и уголовный срок Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Поделиться Поделиться





Мы ежедневно рассказываем о главных событиях, связанных со специальной военной операцией. Сегодня подводим итоги 3 июля.



Шойгу впервые прокомментировал вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер» Министр обороны Сергей Шойгу прокомментировал попытку вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, которая произошла с 23 по 25 июня. По словам Шойгу, провокация не повлияла на действия группировок войск.

— Эти планы (мятежа. — Прим. ред.) провалились прежде всего потому, что личный состав вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу. Провокация не повлияла на действия группировок войск. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи, — заявил министр.



Также Шойгу рассказал о том, что органы управления создающихся Московского и Ленинградского военных округов уже формируются, идет поставка вооружений и подготовка личного состава.

В Госдуме рассказали, будет ли новая волна мобилизации после ухода ЧВК «Вагнер» Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов оценил вероятность новой волны мобилизации из-за ухода из зоны СВО наемников из ЧВК «Вагнер». По его словам, сейчас ведется плановый набор контрактников, но необходимости в очередной мобилизации нет ни сейчас, ни в обозримом будущем.

— Не потребуется никакая новая волна мобилизации, — заявил Картаполов в беседе с ТАСС. — Президент РФ четко, понятно и конкретно сказал, что никакой новой мобилизации не будет, идет плановый набор военнослужащих на контракт, идет плановое формирование соединений и частей, в том числе резерва, их подготовка. Никакой необходимости в проведении мобилизации на сегодня и в ближайшем будущем нет.



Также, по словам Картаполова, «никакой угрозы снижения боевого потенциала» нет ни на сегодняшний день, ни в долгосрочной перспективе.



Губернатор Воронежской области назвал число пострадавших в результате мятежа ЧВК «Вагнер» Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале сообщил, что за период с 24 по 26 июня, когда в Воронежской области действовал контртеррористический режим из-за попытки военного мятежа ЧВК «Вагнер», пострадали 4 жителя региона, среди которых один ребенок. Им будет выплачено по 100 тысяч рублей, заявил глава области. Также власти оценили ущерб, нанесенный гражданской инфраструктуре Воронежской области, — это более пары десятков жилых домов, несколько хозпостроек и автомобили. По словам Гусева, объем затрат вполне под силу региональному бюджету.



ФСБ сообщила о попытке покушения на главу Крыма ФСБ сообщила, что силовики предотвратили покушение на главу Крыма Сергея Аксенова. По данным ведомства, диверсант, завербованный украинскими спецслужбами, планировал взорвать его машину.

— В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан гражданин России 1988 года рождения, который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе обучение минно-взрывному делу, — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.



Мужчину задержали, когда он доставал из тайника взрывное устройство. Заведены дела по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатки. Сергей Аксенов у себя в телеграм-канале поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращенное покушение.

— Подозреваемый задержан. Наши спецслужбы работают четко и эффективно. Уверен, что конкретные заказчики этого преступления будут найдены и наказаны, — написал Аксенов.



Участников СВО будут принимать в вузы на льготных условиях в этом году Участники СВО и их дети, а также Герои России и награжденные орденами Мужества в 2023 году будут приниматься в вузы на льготных условиях. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Ранее соответствующий документ был принят в Госдуме.

Изначально документ предусматривал, что прохождение военной службы в ВС РФ будет учитываться в качестве индивидуальных достижений при поступлении в вузы и колледжи. В тексте закона говорится о том, что при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета наряду с результатами ЕГЭ и дополнительными вступительными испытаниями учитываются индивидуальные достижения призывников, а также контрактников, мобилизованных и бойцов СВО.

Ко второму чтению депутаты Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным и лидерами фракций внесли поправки о праве на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджета в пределах отдельной квоты для Героев России, участников СВО, включая тех, кто отражал нападения на территорию РФ, мобилизованных, ополченцев Донбасса и детей участников боевых действий за рубежом. Кроме того, согласно закону, дети умерших от коронавируса врачей, заразившихся при исполнении служебного долга, получат право льготного поступления в медицинские и фармацевтические вузы.



Власти Ростова-на-Дону оценили ущерб дорогам после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» Ростовские власти оценили ущерб, нанесенный дорожно-транспортной отрасли города во время попытки мятежа ЧВК «Вагнер», на 92,5 млн рублей.

— По предварительным расчетам, в дорожно-транспортной отрасли сумма ущерба составила 28,8 млн рублей. Также пострадало пять единиц специализированной коммунальной техники. На ее восстановление предварительно необходимо 63,7 млн рублей, — говорится в сообщении городской администрации. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко уточнил, что после инцидента 24 июня были выявлены дефекты дорожного полотна площадью 12 тысяч кв. м и 210 кв. м тротуаров, частично пострадали трамвайные пути. Окончательная сумма восстановительных работ будет известна после завершения ремонтных работ.

Россиян могут лишить свободы на 5 лет за въезд в ЕС на своих авто Россиянам грозит до пяти лет лишения свободы за въезд на территорию Евросоюза на автомобилях с российскими регистрационными знаками, следует из положений закона о внешней торговле ФРГ. Генконсульство России в Гамбурге сообщило, что россиянам грозит не только конфискация авто в Германии, но и может быть возбуждено уголовное дело. Уголовные положения (закон опубликован здесь) предполагают наказание в виде лишения свободы на срок от трех месяцев до пяти лет.

Корреспонденты «Фонтанки» подробно рассказывали о конфискации автомобилей в Германии, в том числе у туристов из Петербурга. А в генконсульстве в Гамбурге россиянам рекомендовали не ездить в Европу на своих автомобилях под угрозой конфискации и преследования. Украина внесла компанию Unilever в список «спонсоров войны» Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список «спонсоров войны» компанию Unilever, являющуюся одним из мировых лидеров по производству товаров повседневного спроса, так как она не закрыла свой бизнес в России.

— НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны производителя Domestos, Lipton, Axe, Dove и многих других известных брендов — британскую корпорацию Unilever. Компания является одним из мировых лидеров на рынке продуктов питания и товаров бытовой химии. Ей принадлежат более 400 брендов, продукция выпускается на 280 предприятиях, — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.



В агентстве указали, что сделали этого из-за того, что компания, продолжающая работать в России, платит налоги в госбюджет страны. В частности, как утверждает НАПК, в 2022 году «Юнилевер Русь» якобы заплатила около 50 миллионов долларов налогов.



Ранее в черный список НАПК попали австрийская банковская группа Raiffeisen Bank, компании Procter&Gamble, OpenWay Group, TMS Tankers, Minerva Marine, Thenamaris Ships Management, Delta Tankers, Dynacom Tankers Management, Leroy Merlin, ComNav Technology, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry, Auchan, венгерский банк OTP, китайская автомобильная компания Geely.

