Губернатор назвал число пострадавших в Воронежской области в результате мятежа ЧВК «Вагнер»

За период с 24 по 26 июня, когда в Воронежской области действовал контртеррористический режим из-за попытки военного мятежа, пострадали 4 жителя региона, среди которых один ребенок, сообщил 3 июля губернатор региона Александр Гусев в своем telegram-канале. Им будет выплачено по 100 тысяч рублей, заявил глава области.



Также власти оценили ущерб, нанесенный гражданской инфраструктуре Воронежской области, — это более пары десятков жилых домов, несколько хозпостроек и автомобили. По словам Гусева, объем затрат вполне под силу региональному бюджету.

