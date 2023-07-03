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    Губернатор назвал число пострадавших в Воронежской области в результате мятежа ЧВК «Вагнер»

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    За период с 24 по 26 июня, когда в Воронежской области действовал контртеррористический режим из-за попытки военного мятежа, пострадали 4 жителя региона, среди которых один ребенок, сообщил 3 июля губернатор региона Александр Гусев в своем telegram-канале. Им будет выплачено по 100 тысяч рублей, заявил глава области.

    Также власти оценили ущерб, нанесенный гражданской инфраструктуре Воронежской области, — это более пары десятков жилых домов, несколько хозпостроек и автомобили. По словам Гусева, объем затрат вполне под силу региональному бюджету.

    Ранее коллеги из «Городских порталов» показывали последствия прохода «Вагнера» по Воронежской области: после пролета вертолетов и возможной попытки сбить один из них загорелась нефтебаза, а затем взорвался КАМАЗ на южной трассе и был еще один взрыв на автостоянке. Подробнее читайте и смотрите здесь.

    Режим КТО был введен на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей утром 24 июня, когда бойцы ЧВК «Вагнер» покинули линию фронта на Украине и вошли сначала в Ростов-на-Дону, а потом двинулись в сторону Москвы — через Воронежскую область. Способствовал прекращению мятежа президент Беларуси Александр Лукашенко, который предложил главе ЧВК Евгению Пригожину «уйти в Беларусь». После этого утром 26 июня режим КТО в регионе был снят.

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