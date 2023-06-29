Как бомбили Воронеж в день мятежа «Вагнера»: воспоминания очевидцев

Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





Жители Воронежа 24 июня с тревогой ждали, что в их городе появятся мятежные вагнеровцы, как это было в Ростове-на-Дону. Хотя колонны ЧВК так и не вошли в город, на окраинах разразились настоящие бои. Последствия были сокрушительными: после пролета вертолетов и возможной попытки сбить один из них загорелась нефтебаза, а затем взорвался КАМАЗ на южной трассе и был еще один взрыв на автостоянке. Как пережили 24 июня — в материале журналистов «Городских порталов».



Взрыв в Новом Отрадном Марина, жительница микрорайона Новое Отрадное в Воронеже, рассказала, как стала свидетельницей взрывов 24 июня. По ее словам, она была дома, занималась за компьютером, когда почувствовала, что стало душно, и решила выйти на балкон. Именно в этот момент произошел первый взрыв. Она услышала звук и увидела, как люди, включая родителей с детьми, разбегались в разные стороны. Одетая в один халат, женщина пошла в подъезд, чтобы получше разглядеть происходящее. Вместо спокойной жизни спального района она увидела огромное количество дыма и испытала ужас, поэтому вернулась обратно в свою квартиру. Но вскоре она решила выйти на балкон вновь и уже там стала свидетелем второго взрыва — в этот момент взорвалась фура. Таким образом, первый взрыв она не смогла увидеть с балкона, а второй произошел прямо на ее глазах.

Марина зафиксировала время: взрывы случились примерно в половине двенадцатого Фото: Роман Данилкин / 63.RU Ограждение изрешечено осколками Фото: Роман Данилкин / 63.RU Выстрелы из неустановленного орудия выбили в асфальте черную полосу Фото: Роман Данилкин / 63.RU У обочины валяются куски металла Фото: Роман Данилкин / 63.RU КАМАЗ сгорел за несколько минут Фото: Роман Данилкин / 63.RU Пули прошили стальные опоры шумозащитной ограды Фото: Роман Данилкин / 63.RU Подстреленный грузовик проехал несколько десятков метров, прежде чем «припарковаться» у забора Фото: Роман Данилкин / 63.RU От сгоревшей емкости с нефтью недалеко до жилых домов Фото: Роман Данилкин / 63.RU Так горел КАМАЗ Фото: Марина, очевидец Поделиться Поделиться





Напомним, 24 июня со стороны Ростова-на-Дону к Воронежу двигались бойцы ЧВК «Вагнер». Город был закрыт на въезд и выезд, в то время как военные вертолеты кружили над его окраинами. Когда один из вертолетов приблизился к Новому Отрадному, раздались взрывы. Видеозаписи, распространенные в Интернете, показывают, что вертолет маневрирует и использует тепловые ловушки, чтобы избежать поражения противовоздушной обороной.



Марина работает продавцом в цветочном магазине на первом этаже жилого дома. Но после взрывов она решила покинуть Новое Отрадное. Поскольку выехать из города было нельзя, было решено добраться в центр Воронежа.

— Заправки все были просто забиты, — вспоминает Марина. В центре она ночевала у знакомых и домой вернулась только 26 июня.

Действительно, 24 июня воронежцы стали впрок заправляться бензином и закупаться в супермаркетах.

По соседству с цветочным расположен и салон красоты, две сотрудницы и одна клиентка которого вспоминают о минувших выходных с ужасом. Одна из них решила, что будет в безопасности подальше от Нового Отрадного. Поэтому 24 июня было решено — она вместе с семьей уезжает в сторону Орлово, что в 30 км на северо-востоке от Воронежа. Жительница руководствовалась логикой, что бить будут по объектам инфраструктуры, поэтому ехать нужно было туда, где ее нет.



— Мы все уехали, вчера видела, как люди с вещами возвращались и заносили их в дома. Здесь много молодых семей, у всех маленькие дети. Конечно, все перепугались, — рассказала женщина.

Озерки — взрыв на парковке возле дома Неподалеку от Нового Отрадного расположен еще один спальный район, который местные жители прозвали «для молодоженов». Здесь находятся двадцать высотных зданий, школа, детский сад, а также магазины. В полдень 24 июня на автомобильной стоянке произошел взрыв, который раздался возле синей «Лады». Именно она получила наибольшие повреждения. Осколки также повредили припаркованные поблизости машины и дом.



Очевидцы

Через три дня на месте воронки в асфальте была положена новая заплатка. Машина рядом с местом взрыва осталась на своем месте, но ее покрыли пленкой. Дырки в стене видны до сих пор.



Кому-то пришлось срочно менять стеклопакет после прилета Фото: Роман Данилкин / 63.RU Наиболее пострадавшую машину накрыли чехлом Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





Бордовое — подрыв дороги с самолета О событиях 24 июня рассказал и Валерий, которому пришлось в тот день испытать тревогу по совершенно другой причине: по его словам, в субботу в поселке Анна, расположенном в 80 километрах от Воронежа, самолет ударил по мосту. В это время его знакомый с супругой и ребенком проезжал мимо того места на машине.



Олег, одноклассник жены Валерия, получил серьезные травмы. Его видеорегистратор зафиксировал момент взрыва, его лицо до сих пор в шрамах, также серьезно пострадали жена и ребенок. По предположению Валерия, самолет «на форсаже выпустил заряд». Он показал редакции видео с той самой дороги, чтобы подтвердить свои слова. В этот момент Валерий ехал за своими старшими детьми, которые пошли в «Пятерочку». Когда мужчина подъезжал, то увидел Олега — одноклассника жены — и его семью. Оказалось, что пострадавших от взрыва подобрали проезжающие мимо. У Олега все лицо было в крови, видны порезы от лобового стекла. Тогда Валерий отвез раненых в ближайшую поликлинику, однако там никого не оказалось. Пришлось вызывать скорую уже из дома.

— Скорая приехала быстро, на ней их и увезли. Девочка трехлетняя с матерью в больнице, а Олега зашили, вытащили осколки из лица и отпустили, — рассказал Валерий.

По его словам, дорога не была перекрыта, были только предупреждения от властей о возможных ограничениях. Губернатор Воронежской области Александр Гусев утром 24 июня попросил жителей воздержаться от поездок по дорогам регионального и местного значения, но уже через четыре часа опубликовал пост с просьбой к автомобилистам объезжать пробки на трассе «Дон» по местным трассам. Валерий утверждает, что немногие в итоге слушали заявления власти. Официальные представители так и не прокомментировали случившееся в селе Бордовое.