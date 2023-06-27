Лукашенко поведал хронику мятежа ЧВК «Вагнер». Главное

Фото: телеграм-канал Пул Первого Поделиться Поделиться





Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как ему удалось договориться с ЧВК «Вагнер». Во время своего выступления во Дворце независимости глава страны пообещал изложить подробности «честно, открыто и ничего не скрывая», но сразу предупредил, что сможет поведать «не все».



Речь Лукашенко 27 июня процитировали «Белта» и телеграм-канал «Пул Первого». Основные тезисы — в материале «Фонтанки».

О том, как пришли тревожные новости По словам Лукашенко, в пятницу, 23 июня, он был занят подготовкой к дню выпускников и изначально на новости из России внимания не обратил: «Война идет, мало ли что там происходит». Утром субботы информация начала поступать тревожная: президенту пересказывали, что пишут в телеграм-каналах и мессенджерах.



Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель сообщил Лукашенко, что с ним хочет связаться глава России Владимир Путин. В 9:30 президенты договорились о звонке в удобное для Путина время, а в 10:10 состоялся сам разговор.



О беседе с Владимиром Путиным Как утверждает президент Белоруссии, он понял: «принято жестокое решение — мочить».

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Лукашенко предложил Путину не торопиться и сначала поговорить с главой ЧВК Евгением Пригожиным и командирами «Вагнера». Путин в этой возможности засомневался. «Слушай, Саша, бесполезно. Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет», — цитирует его Лукашенко.

Разговор длился около получаса. Путин сказал, что на фронте дела идут «лучше, чем когда-либо было». Лукашенко пообещал попробовать связаться с главой ЧВК, но попросил дать контакты. Президент России предположил, что телефон может быть у ФСБ. «Три канала», по которым можно связаться с Пригожиным, нашли в середине дня.



О переговорах с Пригожиным В переговорах с главой ЧВК, по словам Лукашенко, участвовали три человека: он сам, директор ФСБ Александр Бортников и заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Последний позвонил Пригожину, тот «мгновенно» снял трубку и тогда ему предложили поговорить с президентом Белоруссии. Пригожин согласился.

«Разговор — эйфория. У Евгения полная эйфория. Разговаривали первый раунд минут 30 на матерном языке. Исключительно. Слов матерных (я потом уже проанализировал) было в 10 раз больше, чем нормальной лексики», — рассказал Лукашенко. За нецензурную лексику глава ЧВК принес свои извинения.



Президент уточнил, были ли убиты в Ростове гражданские или военные, которые «не противостояли». Пригожин поклялся, что нет.

О требованиях главы ЧВК Евгений Пригожин, как говорит Лукашенко, попросил «отдать» ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба России Валерия Герасимова. Президент Белоруссии ответил, что их никто отдавать не будет: «Ты же знаешь Путина не меньше, чем я. Во-вторых, он с тобой не то что встречаться — по телефону разговаривать не будет в силу этой обстановки».

Уговаривать Пригожина пришлось «долго». Глава ЧВК утверждал, что хочет справедливости и пойдет на Москву, президент Белоруссии грозил своими военными, которые готовы защищать столицу России.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко привел армию в полную боевую готовность во время попытки вооруженного мятежа Пригожина

«На полпути тебя просто как клопа раздавят», — пытался убедить он главу ЧВК.

После шести или семи раундов переговоров Пригожин, по словам Лукашенко, принял все условия и отказался от идеи с Герасимовым и Шойгу. В ответ Лукашенко пообещал вывести ЧВК в Белоруссию и дал полную гарантию безопасности.

Об обещании Путина К вечеру переговоры подошли к своему окончанию. Лукашенко торопился, потому что в 200 километрах от Москвы «был выстроен рубеж обороны»: «Я боялся, что если вагнеровцы столкнутся с ними на этой черте прольется кровь и тогда все».



Президент Белоруссии предложил Пригожину связаться с Бортниковым, а сам попросил Бортникова взять трубку, если будет звонить глава ЧВК.

После того, как разговор состоялся, Пригожин развернул колонну в сторону Луганской области и вагнеровцы «ушли в лагеря».



По словам Лукашенко, после этого он еще раз созвонился с Путиным: «Я его еще раз попросил: «Ни в коем случае» — «Да. Хорошо. То, что обещал, я все сделаю». Он выполнил».

«Смута таким образом была предотвращена», — подвел итог Лукашенко.

