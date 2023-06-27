    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, вос

    758мм

    35%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd84.66eur92.3

    Лукашенко поведал хронику мятежа ЧВК «Вагнер». Главное

    218
    обсудить
    Фото: телеграм-канал Пул Первого
    ПоделитьсяПоделиться

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как ему удалось договориться с ЧВК «Вагнер». Во время своего выступления во Дворце независимости глава страны пообещал изложить подробности «честно, открыто и ничего не скрывая», но сразу предупредил, что сможет поведать «не все».

    Речь Лукашенко 27 июня процитировали «Белта» и телеграм-канал «Пул Первого». Основные тезисы — в материале «Фонтанки».

    О том, как пришли тревожные новости

    По словам Лукашенко, в пятницу, 23 июня, он был занят подготовкой к дню выпускников и изначально на новости из России внимания не обратил: «Война идет, мало ли что там происходит». Утром субботы информация начала поступать тревожная: президенту пересказывали, что пишут в телеграм-каналах и мессенджерах.

    Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель сообщил Лукашенко, что с ним хочет связаться глава России Владимир Путин. В 9:30 президенты договорились о звонке в удобное для Путина время, а в 10:10 состоялся сам разговор.

    О беседе с Владимиром Путиным

    Как утверждает президент Белоруссии, он понял: «принято жестокое решение — мочить».

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

    «Слов матерных было в 10 раз больше, чем нормальной лексики». Лукашенко рассказал, как дозвонился и договаривался с Пригожиным

    Лукашенко предложил Путину не торопиться и сначала поговорить с главой ЧВК Евгением Пригожиным и командирами «Вагнера». Путин в этой возможности засомневался. «Слушай, Саша, бесполезно. Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет», — цитирует его Лукашенко.

    Разговор длился около получаса. Путин сказал, что на фронте дела идут «лучше, чем когда-либо было». Лукашенко пообещал попробовать связаться с главой ЧВК, но попросил дать контакты. Президент России предположил, что телефон может быть у ФСБ. «Три канала», по которым можно связаться с Пригожиным, нашли в середине дня.

    О переговорах с Пригожиным

    В переговорах с главой ЧВК, по словам Лукашенко, участвовали три человека: он сам, директор ФСБ Александр Бортников и заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Последний позвонил Пригожину, тот «мгновенно» снял трубку и тогда ему предложили поговорить с президентом Белоруссии. Пригожин согласился.

    «Разговор — эйфория. У Евгения полная эйфория. Разговаривали первый раунд минут 30 на матерном языке. Исключительно. Слов матерных (я потом уже проанализировал) было в 10 раз больше, чем нормальной лексики», — рассказал Лукашенко. За нецензурную лексику глава ЧВК принес свои извинения.

    Президент уточнил, были ли убиты в Ростове гражданские или военные, которые «не противостояли». Пригожин поклялся, что нет.

    О требованиях главы ЧВК

    Евгений Пригожин, как говорит Лукашенко, попросил «отдать» ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба России Валерия Герасимова. Президент Белоруссии ответил, что их никто отдавать не будет: «Ты же знаешь Путина не меньше, чем я. Во-вторых, он с тобой не то что встречаться — по телефону разговаривать не будет в силу этой обстановки».

    Уговаривать Пригожина пришлось «долго». Глава ЧВК утверждал, что хочет справедливости и пойдет на Москву, президент Белоруссии грозил своими военными, которые готовы защищать столицу России.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

    Лукашенко привел армию в полную боевую готовность во время попытки вооруженного мятежа Пригожина

    «На полпути тебя просто как клопа раздавят», — пытался убедить он главу ЧВК.

    После шести или семи раундов переговоров Пригожин, по словам Лукашенко, принял все условия и отказался от идеи с Герасимовым и Шойгу. В ответ Лукашенко пообещал вывести ЧВК в Белоруссию и дал полную гарантию безопасности.

    Об обещании Путина

    К вечеру переговоры подошли к своему окончанию. Лукашенко торопился, потому что в 200 километрах от Москвы «был выстроен рубеж обороны»: «Я боялся, что если вагнеровцы столкнутся с ними на этой черте прольется кровь и тогда все».

    Президент Белоруссии предложил Пригожину связаться с Бортниковым, а сам попросил Бортникова взять трубку, если будет звонить глава ЧВК.

    После того, как разговор состоялся, Пригожин развернул колонну в сторону Луганской области и вагнеровцы «ушли в лагеря».

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:


    Лукашенко подтвердил, что Пригожин находится в Белоруссии

    По словам Лукашенко, после этого он еще раз созвонился с Путиным: «Я его еще раз попросил: «Ни в коем случае» — «Да. Хорошо. То, что обещал, я все сделаю». Он выполнил».

    «Смута таким образом была предотвращена», — подвел итог Лукашенко.

    Фото: телеграм-канал Пул Первого

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Александр ЛукашенкоМятеж Евгения Пригожина
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close