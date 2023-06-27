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    Лукашенко привел армию в полную боевую готовность во время попытки вооруженного мятежа Пригожина

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    Приказ о приведении армии в полную боевую готовность во время вооруженного мятежа Евгения Пригожина и бойцов ЧВК «Вагнер» отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он заявил 27 июня во время церемонии по вручению погон высшему офицерскому составу, передает «Пул Первого».

    Лукашенко отметил, что «было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России». По его словам, многие граждане Белоруссии «восприняли их близко к сердцу, потому что отечество одно».

    «Вы все читаете упреки в мой адрес: 30 лет я готовлюсь к войне. Поэтому мы сегодня живем под мирным небом», — также сказал белорусский лидер.

    В ночь на 24 июня Евгений Пригожин вместе с бойцами ЧВК «Вагнер» предприняли попытку вооруженного мятежа. Путин в своем субботнем обращении назвал эти действия «ударом в спину». Уже вечером того же дня стало известно, что руку помощи Путину предложил президент Беларуси Александр Лукашенко. После долгих переговоров с Пригожиным белорусский лидер смог договориться и остановить «поход». Подробнее — в материале «Фонтанки».

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