Вооруженный мятеж Пригожина. Самое главное о событиях 23–24 июня 2023 года

Фото: Эрик Романенко / ТАСС Поделиться Поделиться





Вооруженное выступление военизированного формирования ЧВК «Вагнер», которое произошло в ночь на 24 июня и продлилось всю субботу, завершилось так же неожиданно, как и началось. Описанию событий, которое приковало внимание сотен тысяч россиян и, скорее всего, войдет учебники истории, в Википедии уже посвятили целую страницу.



С чего начался и чем закончился мятеж против Минобороны России — собрали самое главное для тех, кто все пропустил.

Что сделали ЧВК «Вагнер» и Пригожин Вечером в пятницу, 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа. В своем телеграм-канале он заявил, что российская армия под руководством Сергея Шойгу якобы нанесла удар по тылам ЧВК «Вагнер» и он готов ответить на него. Пригожин потребовал отстранить военное руководство страны. Он указал на то, что в его распоряжении 25 тысяч бойцов, и пригрозил уничтожать любые блокпосты и любую авиацию в случае сопротивления.



В ночь на 24 июня вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону — по улицам ходили вооруженные люди, на въездах в город были установлены блокпосты. Пригожин отметил, что «им никто не оказывает сопротивления», чуть позже заявил, что вагнеровцы сбили вертолёт, который открыл огонь по колонне ЧВК, и сообщил, что намерен двигаться дальше — к Москве.



Как отреагировала власть Почти сразу после выступления Пригожина и выдвижения его колонн в сторону Ростова Генеральная прокуратура объявила о том, что ФСБ завела в отношении Евгения Пригожина уголовное дело по статье «Вооруженный мятеж», и предупредила, что санкции по ней — от 12 до 20 лет лишения свободы. Также в официальных СМИ сообщалось, что президент в курсе происходящего, а генеральный прокурор Игорь Краснов проинформировал его об уголовном деле.

Власти Липецкой, Воронежской, Московской областей и Москвы ввели режим контртеррористической операции, отменили все массовые мероприятия и призвали жителей без крайней необходимости не выходить из дома. Со всех сторон, граничащих с Подмосковьем, ограничили транзитный проезд по федеральным трассам «Дон», «Урал» и «Крым».

Утром в субботу в Петербурге в офисное здание «ЧВК Вагнер Центр» на Зольной улице вошли силовики, начались обыски. ФСБ призвала сотрудников ЧВК задержать Пригожина.

Что было в новостях Ночью 24 июня на основных телеканалах вышел экстренный выпуск новостей. В сухой информационной манере сообщалось об основных событиях вечера пятницы. Был показан опубликованный Пригожиным ролик якобы с мест расположения ЧВК «Вагнер» после обстрела. Указывалось на очевидное несоответствие картинки громким словам о многочисленных жертвах, не было понятно, когда снимался этот ролик.

Что заявили в Минобороны РФ Утром в субботу, 24 июня, Минобороны РФ заявило, что все заявления Пригожина — провокация. Оно обратилось «к бойцам штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер"»:

«Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации».

Взывая к благоразумию, вагнеровцам в обмен на безопасность предложили «скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов».



Что сказал Путин В 10 утра в субботу президент России Владимир Путин обратился к жителям страны. Он заявил: «Действия, которые раскалывают наше единство, — удар в спину стране и нашему народу», привел в пример революцию 1917 года и отметил, что страна будет защищена «от внутреннего предательства». Поступок Пригожина Путин назвал предательством, ни разу в своей речи не произнеся фамилии главы ЧВК «Вагнер».

Отметив, что любая смута — смертельная угроза для государственности, Путин добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание, и призвал «прекратить участие в преступных действиях» бойцов ЧВК «Вагнер».



Евгений Пригожин заявил, что отказывается сложить оружие.

Что отменили из-за выступления «Вагнера» Массовые мероприятия одна за другой отменили Тульская, Орловская, Тверская и Калининградская области. В Государственном Кремлевском дворце отказались от проведения Всероссийского школьного выпускного бала. В различных регионах страны так или иначе вводились ограничения.



Главное федеральное событие этого вечера — праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге отменен не был. Его транслировали по Первому каналу. Что писали иностранные СМИ Иностранные СМИ писали о событиях в России как о главных мировых новостях. Крупнейшие издания старались сохранять нейтральный тон. Однако в интонации публикаций угадывалось предпочтение стороны Кремля. Были ли жертвы и разрушения Тем временем в Воронежской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, в самом Воронеже произошел взрыв прямо на парковке у жилого дома, загорелась нефтебаза. В пабликах стали появляться сообщения о падении военного самолета, однако официально информация не подтверждалась.



Кто обещал помочь урегулировать конфликт Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал происходящее не ультиматумом Минобороны, а вызовом государству, и заявил, что бойцы региона «выехали в зону напряженности», чтобы погасить мятеж.

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил полную поддержку шагам российского руководства и предложил Путину помочь урегулировать ситуацию в России.

Кто развернул Пригожина Около 20 часов в субботу стало известно, что с одобрения Путина с Пригожиным в течение всего дня вел переговоры президент Белоруссии Александр Лукашенко и убедил создателя ЧВК «Вагнер» развернуться:

«В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании «Вагнер» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения».



В пресс-службе Лукашенко уточнили, что «на столе — абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер"».

Чем все закончилось В 20:25 появился ответ от Пригожина. Он заявил, что за это время «не пролилось ни одной капли крови наших бойцов». «Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану».



Бойцов ЧВК «Вагнер», тех, кто принимал участие в «походе», пообещали не преследовать «с учетом их заслуг на фронте», тем, кто отказался участвовать в «марше», позволят подписать контракты с Минобороны. Песков заявил, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию». В качестве гарантий последнего дано «слово президента России».



Поздним вечером в субботу бойцы ЧВК «Вагнер» покинули Ростов-на-Дону и отправились в полевые лагеря.

Утром в понедельник источники федеральных СМИ заявили, что дело в отношении Евгения Пригожина пока не прекращено. Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

