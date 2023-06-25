В Сети появилось видео горящего Ил-22. Обломки — под Воронежем, где проходила ЧВК «Вагнер»

Воронежский паблик «Подслушано Кантемировка» опубликовал фото и видео очевидцев, которые засняли момент и последствия падения самолета Ил-22. Борт рухнул в поле.
Кадры обнародованы 25 июня. На видео заснято, как горящий самолет практически вертикально падает на землю, от него отлетают обломки.
Сообщения о падении военного борта появились в пабликах 24 июня. Официально информация не подтверждалась.
Военкор «Первого канала» Ирина Куксенкова в своем телеграм-канале сообщила, что в результате крушения военного самолета погибли люди.
RTVI цитирует члена оборонного комитета Госдумы Андрея Гурулева. Он твёрдо убежден, что правоохранительные органы разберутся. «Кто давал команду, кто пускал ракету? Поэтому, как бы там ни было, кто бы куда ни убежал и кто бы где ни находился, я считаю, что Следственный комитет разберется досконально с этим вопросом и примет решение», - считает депутат.