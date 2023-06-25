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    В Сети появилось видео горящего Ил-22. Обломки — под Воронежем, где проходила ЧВК «Вагнер»

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    Воронежский паблик «Подслушано Кантемировка» опубликовал фото и видео очевидцев, которые засняли момент и последствия падения самолета Ил-22. Борт рухнул в поле.

    "Подслушано Кантемировка"

    Кадры обнародованы 25 июня. На видео заснято, как горящий самолет практически вертикально падает на землю, от него отлетают обломки.

    "Подслушано Кантемировка"

    Сообщения о падении военного борта появились в пабликах 24 июня. Официально информация не подтверждалась.

    Военкор «Первого канала» Ирина Куксенкова в своем телеграм-канале сообщила, что в результате крушения военного самолета погибли люди.

    RTVI цитирует члена оборонного комитета Госдумы Андрея Гурулева. Он твёрдо убежден, что правоохранительные органы разберутся. «Кто давал команду, кто пускал ракету? Поэтому, как бы там ни было, кто бы куда ни убежал и кто бы где ни находился, я считаю, что Следственный комитет разберется досконально с этим вопросом и примет решение», - считает депутат.

    К раннему утру 24 июня бойцы ЧВК вошли в центр Ростова-на-Дону и оцепили ряд административных зданий, в том числе штаб Южного военного округа. Они пробыли в городе почти весь день, при этом часть вагнеровцев, как заявлялось, направилась в сторону Москвы, «разбираться» с руководством Минобороны. ФСБ возбудила уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин назвал мятеж предательством.

    Около 20 часов стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко с одобрения Путина вел переговоры с Пригожиным и убедил того развернуться. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, и тот «уйдет в Белоруссию». Бойцов ЧВК, которые принимали участие в «походе», пообещали не преследовать «с учетом их заслуг на фронте», а тем, кто не участвовал, позволят подписать контракты с Минобороны. Поздно вечером ЧВК покинула Ростов-на-Дону вместе с танком, который стоял в воротах цирка. «Фонтанка» публиковала подробности, фотографии и видео «проводов». Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ночь на 25 июня сообщил, что колонна ЧВК вышла из города и направилась в полевые лагеря.

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