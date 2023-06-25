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    Губернатор: Колонна ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону

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    Колонна ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону и направилась в полевые лагеря. Об этом в ночь на 25 июня заявил губернатор области Василий Голубев.

    Глава региона выразил благодарность всем, кто «в этих экстраординарных условиях обеспечивал слаженную работу систем жизнеобеспечения в донской столице и во всей Ростовской области».

    Мы показывали, как «вагнеровцы» покидали город после того, как стало известно о договоренностях между Евгением Пригожиным и Александром Лукашенко.

    О том, что бойцы ЧВК вошли в центр Ростова-на-Дону и оцепили ряд административных зданий, в том числе штаб Южного военного округа, стало известно рано утром 24 июня. Они пробыли там почти весь день, однако часть «вагнеровцев», как заявлялось, направилась в сторону Москвы, «разбираться» с руководством Минобороны РФ. Владимир Путин назвал произошедшее предательством. ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.

    Около 20 часов вечера стало известно, что Лукашенко с одобрения Путина вел переговоры с Пригожиным и убедил того развернуться. В Кремле заявили, что уголовное дело будет прекращено, Пригожин «уйдёт в Белоруссию». Бойцов «Вагнера», которые принимали участие в субботних событиях, обещали не преследовать «с учетом их заслуг на фронте», а тем, кто не участвовал в «походе», позволят подписать контракты с Минобороны.

    Подробнее «читайте здесь. Также мы собрали основные заявления Дмитрия Пескова по этому поводу.

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    Комментарии 5

    Гость25 Июн 2023 в 00:40
    а ципссикам - сосамба
    +0−2
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