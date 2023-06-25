Губернатор: Колонна ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону

Колонна ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону и направилась в полевые лагеря. Об этом в ночь на 25 июня заявил губернатор области Василий Голубев.



Глава региона выразил благодарность всем, кто «в этих экстраординарных условиях обеспечивал слаженную работу систем жизнеобеспечения в донской столице и во всей Ростовской области».



Мы показывали, как «вагнеровцы» покидали город после того, как стало известно о договоренностях между Евгением Пригожиным и Александром Лукашенко.

О том, что бойцы ЧВК вошли в центр Ростова-на-Дону и оцепили ряд административных зданий, в том числе штаб Южного военного округа, стало известно рано утром 24 июня. Они пробыли там почти весь день, однако часть «вагнеровцев», как заявлялось, направилась в сторону Москвы, «разбираться» с руководством Минобороны РФ. Владимир Путин назвал произошедшее предательством. ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.