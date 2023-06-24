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    Глава Чечни назвал военный мятеж предательством

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    «Все происходящее — нож в спину и настоящий военный мятеж!» — заявил глава Чечни Рамзан Кадыров 24 июня.

    Он пояснил, что перелёты не дали ему времени ранее озвучить «позицию по поводу этого гнусного предательства».

    По его словам, бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике направились «в зоны напряжённости».

    «Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жёсткие меры, то мы готовы!» — заявил Кадыров.

    Он отметил, что верховный главнокомандующий, «избранный народом», «знает всю ситуацию до мельчайших подробностей лучше любого стратега и тем более бизнесмена», полностью контролирует ход проведения СВО, принимает решения «взвешенно, скрупулёзно» и видит «все сразу»

    «И совершенно верно отметил Владимир Владимирович в своём обращении к нации — это военный мятеж! Никакого оправдания подобным действиям нет! Полностью поддерживаю каждое слово Владимира Владимировича Путина!» — подчеркнул глава Чечни.

    Он призвал бойцов не вестись на провокации.

    «Посмотрите, как пользуются этой ситуацией наши враги на Западе. Сколько вбросов, сколько вранья, сколько лживых призывов, которые пугают наших граждан, создают опасность возникновения дестабилизирующей обстановки. И это ожидаемые последствия предательского марша Пригожина», — заявил Кадыров.

    «Происходящее — это не ультиматум Министерству обороны. Это вызов государству, и против этого вызова необходимо сплотиться всем вокруг национального лидера: военным, силовикам, губернаторам, гражданскому населению», — уверен чеченский лидер.

    Утром 24 июня военная техника ЧВК «Вагнер» оцепила штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. ФСБ возбудило уголовное дело по факту призыва к мятежу после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. В нескольких регионах, в том числе в Москве, ввели режим КТО и отменили массовые мероприятия. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством и изменой.

    «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию происходящих событий.

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