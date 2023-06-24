Глава Чечни назвал военный мятеж предательством

«Все происходящее — нож в спину и настоящий военный мятеж!» — заявил глава Чечни Рамзан Кадыров 24 июня.

Он пояснил, что перелёты не дали ему времени ранее озвучить «позицию по поводу этого гнусного предательства».

По его словам, бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике направились «в зоны напряжённости».

«Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жёсткие меры, то мы готовы!» — заявил Кадыров.



Он отметил, что верховный главнокомандующий, «избранный народом», «знает всю ситуацию до мельчайших подробностей лучше любого стратега и тем более бизнесмена», полностью контролирует ход проведения СВО, принимает решения «взвешенно, скрупулёзно» и видит «все сразу»