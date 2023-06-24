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    Договорились с Лукашенко. В Белоруссии заявили, что Пригожин согласился остановиться

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    Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко принял предложение «об остановке движения вооруженных лиц компании на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения». Об этом сообщает тг-канал «Пул Первого».

    По данным Минска, утром Владимир Путин поговорил с Лукашенко и рассказал ему о ситуации с «Вагнером» на юге России. Политики договорились о совместных действиях. Далее Лукашенко по согласованию с Путиным созвонился с Пригожиным, переговоры велись в течение всего дня.

    «В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения», – говорится в сообщении.

    Сейчас, как уточнили в пресс-службе Лукашенко, «на столе – абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер».

    ФСБ возбудило уголовное дело по факту призыва к мятежу после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. Утром 24 июня военная техника ЧВК «Вагнер» оцепила штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. В нескольких регионах, в том числе в Москве, ввели режим КТО и отменили массовые мероприятия. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством и изменой. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию происходящих событий.

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