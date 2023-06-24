Договорились с Лукашенко. В Белоруссии заявили, что Пригожин согласился остановиться

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко принял предложение «об остановке движения вооруженных лиц компании на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения». Об этом сообщает тг-канал «Пул Первого».
По данным Минска, утром Владимир Путин поговорил с Лукашенко и рассказал ему о ситуации с «Вагнером» на юге России. Политики договорились о совместных действиях. Далее Лукашенко по согласованию с Путиным созвонился с Пригожиным, переговоры велись в течение всего дня.
«В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения», – говорится в сообщении.
Сейчас, как уточнили в пресс-службе Лукашенко, «на столе – абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер».